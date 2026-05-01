Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρίσια, στον δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην Ηλεία.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και η οικογένεια του άτυχου 13χρονου. Η γιαγιά του παιδιού δηλώνει πως η οικογένεια είναι «διαλυμένη» και πως το παιδί «έτρεχε με το πατίνι» και «δεν μας φταίει κανένας απολύτως».

Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό Facebook: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

Διαβάστε επίσης