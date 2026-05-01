Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

Η Γιορτή της Μητέρας το 2026 πλησιάζει και, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα και στον ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία. Για το 2026, η ημέρα αυτή «πέφτει» στις 10 Μαΐου.

Η συγκεκριμένη εορτή δεν έχει ενιαία ημερομηνία παγκοσμίως, καθώς σε διαφορετικές χώρες τιμάται είτε τον Μάρτιο είτε τον Μάιο, ανάλογα με την παράδοση κάθε τόπου.

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές ακόμη χώρες, η Γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Η σύγχρονη μορφή της γιορτής καθιερώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από κινήσεις που ανέδειξαν τη σημασία της μητέρας στην κοινωνική ζωή. Από εκεί, η παράδοση διαδόθηκε διεθνώς, αποκτώντας τον σημερινό της παγκόσμιο χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα, η γιορτή είχε αρχικά συνδεθεί και με την Υπαπαντή του Χριστού (2 Φεβρουαρίου), ωστόσο από τη δεκαετία του 1960 επικράτησε ο εορτασμός της τον Μάιο, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.