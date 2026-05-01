Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

Όσα καταγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μπροστά στα μάτια σας, με το video που έδωσαν οι «πράσινοι» στη δημοσιότητα, τη στιγμή που άνδρας ασφαλείας πιάνει το χέρι του Ρογκαβόπουλου για να καθίσει κάτω. 

Μέσω της ανακοίνωσής της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καταγγέλλει την «φιλοξενία» της Βαλένθια, εξιστορώντας όσα έζησε η «πράσινη» αποστολή στη «Roig Arena». Μάλιστα με νέα ανάρτησή του το «τριφύλλι» περνά σε αποδείξεις μέσω εικόνας.

Συγκεκριμένα σε ένα video το οποίο δείχνει άνδρα ασφαλείας των Ισπανών, να πιάνει απ’ το χέρι τον Ρογκαβόπουλο που καθόταν στον πάγκο, για να τον αναγκάσει να καθίσει, χωρίς φυσικά να έχει την παραμικρή δικαιοδοσία.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δημοσίευση:

«Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου του Game 2, άνδρας της ασφάλειας της Valencia Basket ζητάει επιτακτικά από τον αθλητή του Παναθηναϊκού AKTOR, Νίκο Ρογκαβόπουλο να καθίσει στον πάγκο πιάνοντάς τον μάλιστα από το χέρι, χωρίς φυσικά να έχει τη δικαιοδοσία να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν μία από τις πολλές ενέργειες των ανθρώπων ασφαλείας στην Roig Arena τις οποίες καταγγείλαμε επισήμως στην EuroLeague».

