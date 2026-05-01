Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ
Τα πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και δείχνουν πολλά κενά στην ασφάλεια του χώρου, όπου βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος
Snapshot
- Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε βίντεο υψηλής ποιότητας από την επίθεση του Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
- Στο βίντεο φαίνεται ο Άλεν να περνάει κατεπειγόντως τον έλεγχο ασφαλείας και να πυροβολεί εναντίον του προσωπικού.
- Υπήρξαν παραλείψεις στον χειρισμό της κατάστασης, καθώς ένας αστυνομικός ακολούθησε τον Άλεν χωρίς να μπει στο δωμάτιο και τελικά απομακρύνθηκε.
- Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, μεταφορά όπλου και εκπυρσοκρότηση, παραμένει υπό κράτηση και δεν έχει υποβάλει ένσταση.
- Το βίντεο δείχνει επίσης τον Άλεν να περιφέρεται στο ξενοδοχείο μια ημέρα πριν την επίθεση και να φορά διαφορετικά ρούχα τη νύχτα της απόπειρας.
Ένα βίντεο, υψηλής ποιότητας βίντεο από την επίθεση του Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο προκύπτει ότι υπήρξε όχι απλώς ολιγωρία, αλλά και σημαντικές παραλείψεις.
Στα πλάνα φαίνεται ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που πάνοπλος επιτίθεται στο σημείο ελέγχου ασφαλείας της αίθουσας χορού του Χίλτον της Ουάσιγκτον.
Ο ύποπτος φαίνεται να βγαίνει από μια πόρτα κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών και Ασφάλειας και είχαν στηθεί δύο πύλες ανιχνευτών μετάλλων.
Ένας αξιωματικός επιβολής του νόμου με ένα K-9 παρατήρησε τον Κόουλ και τον ακολούθησε προς το πλαϊνό δωμάτιο.
Ωστόσο, ο αστυνομικός δεν μπήκε στο δωμάτιο και τελικά γύρισε την πλάτη του στην πόρτα.
Δευτερόλεπτα αργότερα ο Άλεν βγαίνει από την πόρτα κα με σπρίντ, περνάει τους ανιχνευτές και πυροβολεί εναντίον του προσωπικού.
Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας τράβηξε το όπλο του και πυροβόλησε ακριβώς καθώς ο Άλεν όρμησε μέσα από τον ανιχνευτή μετάλλων.
Άλλοι αστυνομικοί και πράκτορες άνοιξαν γρήγορα πυρ και προς την κατεύθυνση του Άλεν, καθώς συνέχιζε να τρέχει προς την αίθουσα χορού.
Ο Άλεν φάνηκε να στοχεύει το μακρύ όπλο του προς την κατεύθυνση του πρώτου αστυνομικού που τράβηξε όπλο.
Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε.
Το βίντεο δείχνει επίσης τον Άλεν να περιφέρεται στο ξενοδοχείο μία ημέρα πριν από την επίθεση.
Ο Άλεν φαίνεται να περπατά πάνω-κάτω στους διαδρόμους και να μπαίνει για λίγο στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου με τζιν και μακρυμάνικο πουκάμισο.
Τη νύχτα της υποτιθέμενης απόπειρας δολοφονίας, ο Άλεν περπάτησε προς το σημείο ελέγχου ασφαλείας φορώντας κάτι που φαινόταν να είναι μαύρη καμπαρντίνα, μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα.
Ωστόσο, δεν φαινόταν ότι φορούσε την καμπαρντίνα όταν βγήκε από το πλαϊνό δωμάτιο και όρμησε στους αστυνομικούς.
Ο Άλεν, 31 ετών, κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, μεταφορά πυροβόλου όπλου πέρα από τις πολιτειακές γραμμές για τη διάπραξη κακουργήματος και εκπυρσοκρότηση όπλου.
Δεν έχει υποβάλει ένσταση για την υπόθεση και παραμένει υπό κράτηση.