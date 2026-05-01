Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

Τα πλάνα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και δείχνουν πολλά κενά στην ασφάλεια του χώρου, όπου βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε βίντεο υψηλής ποιότητας από την επίθεση του Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
  • Στο βίντεο φαίνεται ο Άλεν να περνάει κατεπειγόντως τον έλεγχο ασφαλείας και να πυροβολεί εναντίον του προσωπικού.
  • Υπήρξαν παραλείψεις στον χειρισμό της κατάστασης, καθώς ένας αστυνομικός ακολούθησε τον Άλεν χωρίς να μπει στο δωμάτιο και τελικά απομακρύνθηκε.
  • Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, μεταφορά όπλου και εκπυρσοκρότηση, παραμένει υπό κράτηση και δεν έχει υποβάλει ένσταση.
  • Το βίντεο δείχνει επίσης τον Άλεν να περιφέρεται στο ξενοδοχείο μια ημέρα πριν την επίθεση και να φορά διαφορετικά ρούχα τη νύχτα της απόπειρας.
Ένα βίντεο, υψηλής ποιότητας βίντεο από την επίθεση του Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο προκύπτει ότι υπήρξε όχι απλώς ολιγωρία, αλλά και σημαντικές παραλείψεις.

Στα πλάνα φαίνεται ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που πάνοπλος επιτίθεται στο σημείο ελέγχου ασφαλείας της αίθουσας χορού του Χίλτον της Ουάσιγκτον.

Ο ύποπτος φαίνεται να βγαίνει από μια πόρτα κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών και Ασφάλειας και είχαν στηθεί δύο πύλες ανιχνευτών μετάλλων.

Ένας αξιωματικός επιβολής του νόμου με ένα K-9 παρατήρησε τον Κόουλ και τον ακολούθησε προς το πλαϊνό δωμάτιο.

Ωστόσο, ο αστυνομικός δεν μπήκε στο δωμάτιο και τελικά γύρισε την πλάτη του στην πόρτα.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Άλεν βγαίνει από την πόρτα κα με σπρίντ, περνάει τους ανιχνευτές και πυροβολεί εναντίον του προσωπικού.

Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας τράβηξε το όπλο του και πυροβόλησε ακριβώς καθώς ο Άλεν όρμησε μέσα από τον ανιχνευτή μετάλλων.

Άλλοι αστυνομικοί και πράκτορες άνοιξαν γρήγορα πυρ και προς την κατεύθυνση του Άλεν, καθώς συνέχιζε να τρέχει προς την αίθουσα χορού.

Ο Άλεν φάνηκε να στοχεύει το μακρύ όπλο του προς την κατεύθυνση του πρώτου αστυνομικού που τράβηξε όπλο.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε.

Το βίντεο δείχνει επίσης τον Άλεν να περιφέρεται στο ξενοδοχείο μία ημέρα πριν από την επίθεση.

Ο Άλεν φαίνεται να περπατά πάνω-κάτω στους διαδρόμους και να μπαίνει για λίγο στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου με τζιν και μακρυμάνικο πουκάμισο.

Τη νύχτα της υποτιθέμενης απόπειρας δολοφονίας, ο Άλεν περπάτησε προς το σημείο ελέγχου ασφαλείας φορώντας κάτι που φαινόταν να είναι μαύρη καμπαρντίνα, μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα.

Ωστόσο, δεν φαινόταν ότι φορούσε την καμπαρντίνα όταν βγήκε από το πλαϊνό δωμάτιο και όρμησε στους αστυνομικούς.

Ο Άλεν, 31 ετών, κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, μεταφορά πυροβόλου όπλου πέρα από τις πολιτειακές γραμμές για τη διάπραξη κακουργήματος και εκπυρσοκρότηση όπλου.

Δεν έχει υποβάλει ένσταση για την υπόθεση και παραμένει υπό κράτηση.

18:53ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ - Συνεργασία σε νέα πεδία

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

18:38WHAT THE FACT

Γιατί κάποιοι τρώνε υπερβολικά και χάνουν βάρος, ενώ άλλοι σχεδόν τίποτα και παίρνουν βάρος

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Φορτηγό χωρίς οδηγό παρέδωσε εμπορικό φορτίο (βίντεο)

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία ραβίνου της Νέας Υόρκης από κολομβιανή συμμορία: Ακρωτηριασμένος μέσα σε ντουλάπα στην άκρη του δρόμου - Τελευταία πλάνα

18:00TRAVEL

Πάρος: Ο υγροβιότοπος της Σάντα Μαρίας «ζωντανεύει» ξανά με δράσεις εθελοντισμού

17:51LIFESTYLE

Τζένη Κατσίγιαννη για τα ευτράπελα σε πανηγύρια: «Έχω φάει τσόκαρο, αυτά τα ξύλινα τα παλιά»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι στρατηγοί Kurilla και Poppas στις Θερμοπύλες - Το Thermopylae Forum αποκτά διεθνή βαρύτητα

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός ένας 21χρονος και τέσσερις τραυματίες

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, «Παγωμένη» Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδι εντυπώσεων ΗΠΑ και Ιράν: «Φιμωμένος» με… Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ σε πινακίδα στην Τεχεράνη, πολεμικές προετοιμασίες από Αμερικανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γέλια στον Λευκό Οίκο από την επική απάντηση Τραμπ στο «αν φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία ραβίνου της Νέας Υόρκης από κολομβιανή συμμορία: Ακρωτηριασμένος μέσα σε ντουλάπα στην άκρη του δρόμου - Τελευταία πλάνα

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ