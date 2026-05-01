Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

Ένα βίντεο, υψηλής ποιότητας βίντεο από την επίθεση του Κόουλ Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο προκύπτει ότι υπήρξε όχι απλώς ολιγωρία, αλλά και σημαντικές παραλείψεις.

Στα πλάνα φαίνεται ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που πάνοπλος επιτίθεται στο σημείο ελέγχου ασφαλείας της αίθουσας χορού του Χίλτον της Ουάσιγκτον.

Ο ύποπτος φαίνεται να βγαίνει από μια πόρτα κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών και Ασφάλειας και είχαν στηθεί δύο πύλες ανιχνευτών μετάλλων.

Ένας αξιωματικός επιβολής του νόμου με ένα K-9 παρατήρησε τον Κόουλ και τον ακολούθησε προς το πλαϊνό δωμάτιο.

Ωστόσο, ο αστυνομικός δεν μπήκε στο δωμάτιο και τελικά γύρισε την πλάτη του στην πόρτα.

BRO WTF ?



The dog clocks the gunman right away and follows the shooter into another room twice.



The dumb ass guard just walks away.



1/2 a second later the shooter runs out of the same room with a rifle in his hand. pic.twitter.com/5HS6TqJIef — TUPACABRA (@tupacabra) April 30, 2026

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Άλεν βγαίνει από την πόρτα κα με σπρίντ, περνάει τους ανιχνευτές και πυροβολεί εναντίον του προσωπικού.

Ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας τράβηξε το όπλο του και πυροβόλησε ακριβώς καθώς ο Άλεν όρμησε μέσα από τον ανιχνευτή μετάλλων.

Άλλοι αστυνομικοί και πράκτορες άνοιξαν γρήγορα πυρ και προς την κατεύθυνση του Άλεν, καθώς συνέχιζε να τρέχει προς την αίθουσα χορού.

Ο Άλεν φάνηκε να στοχεύει το μακρύ όπλο του προς την κατεύθυνση του πρώτου αστυνομικού που τράβηξε όπλο.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε.

? JUST IN: The DOJ has released HIGH QUALITY security camera footage of attempted Trump assassin Cole Allen SPRINTING through the security checkpoint at WHCA’s dinner



This is NOT AI generated, like much of the footage posted this week



Secret Service is adamant their agent was… pic.twitter.com/AMAOK6q2HP — Nick Sortor (@nicksortor) April 30, 2026

Το βίντεο δείχνει επίσης τον Άλεν να περιφέρεται στο ξενοδοχείο μία ημέρα πριν από την επίθεση.

Ο Άλεν φαίνεται να περπατά πάνω-κάτω στους διαδρόμους και να μπαίνει για λίγο στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου με τζιν και μακρυμάνικο πουκάμισο.

Τη νύχτα της υποτιθέμενης απόπειρας δολοφονίας, ο Άλεν περπάτησε προς το σημείο ελέγχου ασφαλείας φορώντας κάτι που φαινόταν να είναι μαύρη καμπαρντίνα, μαύρο παντελόνι, μαύρο πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα.

Ωστόσο, δεν φαινόταν ότι φορούσε την καμπαρντίνα όταν βγήκε από το πλαϊνό δωμάτιο και όρμησε στους αστυνομικούς.

Ο Άλεν, 31 ετών, κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, μεταφορά πυροβόλου όπλου πέρα από τις πολιτειακές γραμμές για τη διάπραξη κακουργήματος και εκπυρσοκρότηση όπλου.

Δεν έχει υποβάλει ένσταση για την υπόθεση και παραμένει υπό κράτηση.

