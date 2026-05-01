Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

Το σούπερ γιοτ «Bayesian», το οποίο βυθίστηκε κοντά στο Παλέρμο της Σικελίας στις 19 Αυγούστου 2024, ανασύρεται από τη θάλασσα στα ανοιχτά του χωριού Πορτιτσέλο το Σάββατο 21 Ιουνίου 2025

Ανατρεπτικό είναι το συμπέρασμα έρευνας για το ναυάγιο του σούπερ γιοτ Bayesian που παρέσυρες στον θάνατο 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους τον δισεκατομμυριούχο Μάικ Λιντς και τη 18χρονη κόρη του, στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας τον Αύγουστο του 2024.

Εμπειρογνωμονες ανέλαβαν με εντολή Ιταλών εισαγγελέων να διαπιστώσουν εάν η καταιγίδα θα μπορούσε να είχε προκαλέσει τη βύθιση του σούπερ γιοτ.

Τα ευρήματα φέρονται να ανέφεραν ότι η καταιγίδα ήταν «λίγο περισσότερο από μια καταιγίδα, μια ξαφνική αύξηση της ταχύτητας του ανέμου που προηγείται καταιγίδων και νεροποντών» που θα έπρεπε να ήταν μια διαχειρίσιμη κατάσταση για το πλήρωμα.

Το προκαταρκτικό πόρισμα ανέφερε ότι το γιοτ βυθίστηκε στην πραγματικότητα λόγω ακατάλληλων ενεργειών που πραγματοποίησαν τα μέλη του πληρώματος, αναφέρει το Sky News.

Τώρα εξετάζεται αν η ιταλική δικαιοσύνη θα ασκήσει διώξεις για ναυάγιο εξ αμελείας και πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας εναντίον του καπετάνιου και δύο μελών του πληρώματος.

Οι εισαγγελείς έχουν επίσης εγείρει το ενδεχόμενο η ευθύνη να βαρύνει τον κατασκευαστή του υπερ-εργολάβου.

Στο σκάφος επέβαιναν 12 επιβάτες μαζί με 10 μέλη πληρώματος. Η σύζυγος του Λιντς Άντζελα Μπακάρες διασώθηκε από το βυθιζόμενο πλοίο.

Θύματα της καταστροφής ήταν ο σεφ Ρεκάλντο Τόμας, ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, και η σύζυγός του Τζούντι, καθώς και ο δικηγόρος του Λιντς, Κρις Μορβίλο, και η σύζυγός του Νέντα.

Πέρυσι, μια ενδιάμεση έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Θαλάσσιων Ατυχημάτων διαπίστωσε ότι οι επιβάτες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν μια «αυτοσχέδια σκάλα» σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από το Bayesian.

Η έκθεση ανέφερε ότι ο καπετάνιος προετοιμάστηκε να κάνει ελιγμούς με το πλοίο αφού τα μέλη του πληρώματος ξύπνησαν από ισχυρούς ανέμους και κύματα.

Μια ξαφνική αύξηση της ταχύτητας του ανέμου είχε ως αποτέλεσμα το σκάφος να ανατραπεί «βίαια» κατά 90 μοίρες σε μόλις 15 δευτερόλεπτα. Το σκάφος ανασύρθηκε μετά από μια μακρά επιχείρηση πέρυσι, ενώ

Το Bayesian βυθίστηκε περίπου 45 μέτρα κάτω από την επιφάνεια και πέρασε περίπου εννέα μήνες κάτω από το νερό, ενώ ένας Ολλανδός δύτης που βούτηκε στο ναυάγιο έχασε τη ζωή του, με συνέπεια να ανασταλλούν για ένα διάστημα όλες οι επανδρωμένες καταδύσεις στο ναυάγιο.