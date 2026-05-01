Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος

Snapshot Η τουρίστρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλεύεται.

Τα αίτια του τραυματισμού δεν έχουν διευκρινιστεί και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Οι αρχές εξετάζουν αν ο τραυματισμός οφείλεται σε ατύχημα ή σε ζητήματα λειτουργίας του σκάφους. Snapshot powered by AI

Απρόοπτη τροπή πήραν οι διακοπές στην Ελλάδα για μια 27χρονη τουρίστρια από την Πολωνία, η οποία τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης (1/5) στη μαρίνα Αλίμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή υπέστη τραυματισμό στο δεξί της γόνατο ενώ βρισκόταν πάνω σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος που ήταν δεμένο στη μαρίνα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλεύεται.



Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Την υπόθεση ερευνά το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για απλό ατύχημα ή αν υπάρχουν ευθύνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του σκάφους.