Γιατί κάποιοι τρώνε υπερβολικά και χάνουν βάρος, ενώ άλλοι σχεδόν τίποτα και παίρνουν βάρος

Μάνος Χατζηγιάννης

WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι επιστήμονες έχουν φτάσει κοντά στην αποκάλυψη ενός φαινομένου που προβληματίζει τόσο το ευρύ κοινό όσο και τους διατροφολόγους εδώ και χρόνια: γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να τρώνε πολύ χωρίς να περιορίζουν τις θερμίδες και να παραμένουν αδύνατοι.

Πολυάριθμες μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένα μόνο «μαγικό χάπι». Αντίθετα, ένας πολύπλοκος συνδυασμός παραγόντων δρα - από μια έμφυτη προδιάθεση για αυθόρμητη κίνηση έως τη λειτουργία του θυρεοειδούς. Το παγκόσμιο πρόβλημα της παχυσαρκίας, που σχετίζεται με μια ανισορροπία μεταξύ της πρόσληψης ενέργειας και της ενεργειακής δαπάνης, αποκτά νέες αποχρώσεις όταν πρόκειται για άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) κάτω από 18,5.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν και την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών διεξήγαγε μια μεγάλης κλίμακας μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Metabolism. Στη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 150 πολύ αδύνατα άτομα και 173 άτομα φυσιολογικού βάρους, οι ερευνητές εγκατέλειψαν τα παραδοσιακά ημερολόγια τροφίμων υπέρ ακριβών μεθόδων μέτρησης της ενεργειακής δαπάνης. Διαπίστωσαν ότι, παραδόξως, τα πολύ λεπτά άτομα, κατά μέσο όρο, κινούνται λιγότερο από τους «φυσιολογικούς» συνομηλίκους τους και καταναλώνουν περίπου 12% λιγότερες θερμίδες. Ωστόσο, το μυστικό τους βρίσκεται αλλού: εμφανίζουν υψηλότερη ενεργειακή δαπάνη σε κατάσταση ηρεμίας, η οποία συσχετίζεται με αυξημένα επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών.

Η θερμογένεση καθημερινής δραστηριότητας

Βασικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει η λεγόμενη θερμογένεση καθημερινής δραστηριότητας, γνωστή με το ακρωνύμιο NEAT. Αυτό αναφέρεται σε όλη την ενέργεια που δαπανά το σώμα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός από τον ύπνο, το φαγητό και την στοχευμένη άσκηση. Ο ερευνητής της κλινικής Mayo, James Levine, διαπίστωσε ότι η διαφορά στο NEAT μεταξύ δύο ατόμων ίδιου μεγέθους μπορεί να είναι εκπληκτική, 2.000 θερμίδες την ημέρα. Στα πειράματά του, τα παχύσαρκα άτομα περνούσαν κατά μέσο όρο 150 λεπτά περισσότερο την ημέρα καθισμένα από τα αδύνατα άτομα. Επιπλέον, σε μια μελέτη του 2023, ο Levine υπέθεσε την ύπαρξη ενός «παράγοντα νευρογένεσης» - μιας έμφυτης νευροβιολογικής παρόρμησης για αυθόρμητη κίνηση που ενεργοποιείται από την υπερβολική ενέργεια.

Οι γενετικοί παράγοντες

Εκτός από τους συμπεριφορικούς παράγοντες, οι γενετικοί παράγοντες και τα πρότυπα ύπνου παίζουν σημαντικό ρόλο. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, αφού συνέκριναν το DNA αδύνατα ατόμων, σοβαρά παχύσαρκων ασθενών και ατόμων με φυσιολογικό βάρος, ανακάλυψαν γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται όχι μόνο με τον κίνδυνο αύξησης βάρους αλλά και με την προστασία από αυτήν.

Περαιτέρω διευκρινίσεις προέρχονται από μια μετα-ανάλυση Ιταλών ερευνητών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Obesity Research & Clinical Practice, η οποία διαπίστωσε ότι η χρόνια στέρηση ύπνου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απάντηση και ένα ευρύ φάσμα παραγόντων επηρεάζουν την ικανότητα να τρώμε και να διατηρούμε την απώλεια βάρους: από την άλιπη σωματική μάζα και τα φάρμακα που λαμβάνουμε έως τις συνήθειες σνακ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ενεργειακή δαπάνη δεν περιορίζεται στην άσκηση, αλλά περιλαμβάνει όλα όσα κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ - Συνεργασία σε νέα πεδία

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

18:38WHAT THE FACT

Γιατί κάποιοι τρώνε υπερβολικά και χάνουν βάρος, ενώ άλλοι σχεδόν τίποτα και παίρνουν βάρος

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Φορτηγό χωρίς οδηγό παρέδωσε εμπορικό φορτίο (βίντεο)

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία ραβίνου της Νέας Υόρκης από κολομβιανή συμμορία: Ακρωτηριασμένος μέσα σε ντουλάπα στην άκρη του δρόμου - Τελευταία πλάνα

18:00TRAVEL

Πάρος: Ο υγροβιότοπος της Σάντα Μαρίας «ζωντανεύει» ξανά με δράσεις εθελοντισμού

17:51LIFESTYLE

Τζένη Κατσίγιαννη για τα ευτράπελα σε πανηγύρια: «Έχω φάει τσόκαρο, αυτά τα ξύλινα τα παλιά»

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι στρατηγοί Kurilla και Poppas στις Θερμοπύλες - Το Thermopylae Forum αποκτά διεθνή βαρύτητα

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός ένας 21χρονος και τέσσερις τραυματίες

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, «Παγωμένη» Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Παιχνίδι εντυπώσεων ΗΠΑ και Ιράν: «Φιμωμένος» με… Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ σε πινακίδα στην Τεχεράνη, πολεμικές προετοιμασίες από Αμερικανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γέλια στον Λευκό Οίκο από την επική απάντηση Τραμπ στο «αν φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο»

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία ραβίνου της Νέας Υόρκης από κολομβιανή συμμορία: Ακρωτηριασμένος μέσα σε ντουλάπα στην άκρη του δρόμου - Τελευταία πλάνα

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στο τραπέζι από το Ιράν για το τέλος του πολέμου

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα και φθηνά όπλα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ