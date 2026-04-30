Ένα αυγό, 3 μέθοδοι μαγειρέματος: Πώς αλλάζουν οι θερμίδες

Τα αυγά είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές που μπορείτε να φάτε. Αλλά ενώ ένα μόνο αυγό έχει σχετικά σταθερό εύρος θερμίδων, ο τρόπος που το μαγειρεύετε μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τελικό αριθμό.

Αυτή η διαφορά δεν προέρχεται από το ίδιο το αυγό, αλλά από αυτά που προστίθενται κατά το μαγείρεμα.

Πόσες θερμίδες έχει ένα αυγό;

Ένα τυπικό μεγάλο αυγό (περίπου 50 γραμμάρια) περιέχει περίπου 70–80 θερμίδες.

Αυτή η τιμή είναι σταθερή ανεξάρτητα από το πώς μαγειρεύεται το αυγό, δηλαδή πριν από οποιαδήποτε πρόσθετα συστατικά όπως λάδι, βούτυρο ή γάλα.

Θερμίδες σε ένα αυγό ανά μέθοδο μαγειρέματος

Η πραγματική διακύμανση ξεκινά όταν οι μέθοδοι μαγειρέματος εισάγουν επιπλέον λίπη ή συστατικά.

Μέθοδος μαγειρέματοςΘερμίδες ανά αυγόΣημειώσεις
Βραστό (σκληρό ή μελάτο)~70–80 kcalΧωρίς προσθήκη λίπους. Οι θερμίδες προέρχονται μόνο από το αυγό
Τηγανητό~90–110 kcalΤο λάδι ή το βούτυρο προσθέτει επιπλέον θερμίδες
Ομελέτα~100–120 kcalΣυχνά περιλαμβάνει βούτυρο, λάδι ή γάλα

Γιατί τα τηγανητά και τα ομελέτα έχουν περισσότερες θερμίδες

Όταν τηγανίζετε ή ομελέτα ένα αυγό, η διαδικασία μαγειρέματος συνήθως περιλαμβάνει πρόσθετο λίπος. Ακόμα και μικρές ποσότητες έχουν σημασία:

  • 1 κουταλάκι του γλυκού λάδι ή βούτυρο προσθέτει ~40–45 θερμίδες
  • Τα αυγά μπορούν να απορροφήσουν μέρος αυτού του λίπους κατά το μαγείρεμα

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα τηγανητά και τα ομελέτα αυγά έχουν συχνά υψηλότερο αριθμό θερμίδων από τα βραστά αυγά.

Μετράει ο τύπος του λίπους;

Από την άποψη των θερμίδων, τα περισσότερα λίπη είναι παρόμοια. Είτε χρησιμοποιείτε βούτυρο, ελαιόλαδο είτε άλλο μαγειρικό λίπος, η αύξηση των θερμίδων είναι περίπου η ίδια.

Ωστόσο, ο τύπος του λίπους έχει σημασία για τη συνολική υγεία, ιδιαίτερα σε σχέση με την καρδιά και τη φλεγμονή.

Τι γίνεται με την ομελέτα με προσθήκη λίγου γάλακτος;

Λίγο γάλα προστίθεται συνήθως στα ομελέτα για πιο κρεμώδη υφή, αλλά αυξάνει επίσης ελαφρώς την περιεκτικότητα σε θερμίδες. Η επίδραση εξαρτάται από την ποσότητα που χρησιμοποιείται.

Εντούτοις, το προστιθέμενο λίπος από το βούτυρο ή το λάδι έχει μεγαλύτερη επίδραση από το γάλα.

Είναι τα βραστά αυγά η «πιο υγιεινή» επιλογή;

Τα βραστά αυγά έχουν τις χαμηλότερες θερμίδες, επειδή δεν απαιτούν πρόσθετα λίπη. Αυτό τα καθιστά μια κοινή επιλογή για δίαιτες που βασίζονται στις θερμίδες.

Ωστόσο, το «πιο υγιεινό» εξαρτάται από τη συνολική διατροφή. Τα αυγά που παρασκευάζονται με μικρές ποσότητες υγιεινών λιπών μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης προσέγγισης.

Συχνές Ερωτήσεις

Αλλάζει το μαγείρεμα τη θρεπτική αξία των αυγών ή μόνο τις θερμίδες;

Και τα δύο. Η πρωτεΐνη και τα βασικά θρεπτικά συστατικά παραμένουν παρόμοια, αλλά τα προστιθέμενα λίπη αυξάνουν τις θερμίδες και μπορούν να αλλάξουν το συνολικό διατροφικό προφίλ.

Είναι τα τηγανητά αυγά πάντα υψηλότερες σε θερμίδες από την ομελέτα;

Όχι απαραίτητα. Εξαρτάται από το πόσο λάδι ή βούτυρο χρησιμοποιείται. Ένα ελαφρώς τηγανητό αυγό μπορεί να έχει λιγότερες θερμίδες από τα ομελέτα με πολύ βούτυρο.

Μειώνουν τα αντικολλητικά τηγάνια την πρόσληψη θερμίδων;

Ναι. Επιτρέπουν το μαγείρεμα με λίγο ή καθόλου πρόσθετο λίπος, το οποίο μπορεί να μειώσει σημαντικά την περιεκτικότητα σε θερμίδες των τηγανητών αυγών ή ομελέτας.

Συμπέρασμα

Ένα μόνο αυγό έχει σταθερό αριθμό θερμίδων, αλλά ο τρόπος που το μαγειρεύετε κάνει τη διαφορά. Τα βραστά αυγά παραμένουν τα χαμηλότερα σε θερμίδες, ενώ το τηγάνισμα ή η ομελέτα συνήθως αυξάνουν το σύνολο λόγω των προστιθέμενων λιπαρών.

Πηγές:
nhs.uk
usda.gov
mayoclinic.org
cdc.gov

