Νέα αμερικανική απειλή: Κυρώσεις σε όσες χώρες πληρώνουν διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε για πιθανή επιβολή κυρώσεων σε ναυτιλιακές εταιρείες που πληρώνουν διόδια στο Ιράν για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι πληρωμές αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται με διάφορες μορφές, όπως νομίσματα, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή φιλανθρωπικές δωρεές σε ιρανικές ΜΚΟ.

Το OFAC τονίζει ότι οι κίνδυνοι κυρώσεων ισχύουν ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής προς το ιρανικό καθεστώς.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ ως «ατομική βόμβα» του Ιράν και δήλωσε ότι δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική τους κατάσταση.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες που καταβάλλουν τέλη στο Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και αν οι πληρωμές αυτές γίνονται υπό τη μορφή φιλανθρωπικών δωρεών σε ιρανικές ΜΚΟ.

Σε ενημερωτική σημείωση, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι έχει γνώση των απαιτήσεων του Ιράν για πληρωμές για την ασφαλή διέλευση από το Ορμούζ. Ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει «διάφορες επιλογές πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων, ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αντισταθμίσεων, άτυπων ανταλλαγών ή άλλων πληρωμών σε είδος, όπως ονομαστικά φιλανθρωπικές δωρεές προς την Ιρανική Εταιρεία Ερυθρού Ημισελήνου, την Bonyad Mostazafan ή λογαριασμούς της ιρανικής πρεσβείας».

«Το OFAC εκδίδει την παρούσα προειδοποίηση για να ενημερώσει πολίτες των ΗΠΑ και μη Αμερικανούς σχετικά με τους κινδύνους επιβολής κυρώσεων που ενέχει η πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών προς το ιρανικό καθεστώς ή η αίτηση εγγυήσεων από αυτό για την ασφαλή διέλευση», ανέφερε η συμβουλευτική σημείωση.

«Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής».

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι η ατομική βόμβα του Ιράν», δηλώνει υψηλόβαθμος βουλευτής

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι η ατομική βόμβα του Ιράν, και ο εμπλουτισμός ουρανίου σε ποσοστό 60% αποτελεί σύμβολο της δύναμής μας», δήλωσε την Παρασκευή ο Αλί Νικζάντ, αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

«Κατόπιν διαταγής του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τα Στενά δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική τους κατάσταση», πρόσθεσε.

