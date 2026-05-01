«Φιμωμένος» με Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ σε πινακίδα στην Τεχεράνη -Πολεμικές προετοιμασίες από ΗΠΑ

Σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι εντυπώσεων αναλώνονται Ιράν και ΗΠΑ την στιγμή που στο τραπέζι έχει πέσει νέα πρόταση για το τέλος του πολέμου.

Διαφημιστική πινακίδα στην Τεχεράνη στοχοποιεί τον Τραμπ με εικόνες με θέμα το Ορμούζ, την στιγμή που η CENTCOM δημοσιεύει εικόνες από επιχειρήσεις ανεφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μια μεγάλη διαφημιστική πινακίδα που αποκαλύφθηκε στην Τεχεράνη απεικονίζει ένα κοντινό πλάνο του στόματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σφραγισμένο με μια λωρίδα που μοιάζει με στενό υδάτινο δρόμο, μαζί με το σλόγκαν «Στο όριο».

???? Iran just put up a billboard in Tehran with Trump's mouth sealed shut by the Strait of Hormuz.



The slogan: "At the Breaking Point."



The regime keeps the trolling loud and clear.



Source: @IranIntl_En (Anti-regime outlet) https://t.co/hOF40cwNyC pic.twitter.com/SswCtCgXlY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 1, 2026

"At the breaking point"



Iran unveils massive new mural at Tehran's Vali-Asr Sq.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/eV51IaabMk — Press TV ? (@PressTV) May 1, 2026



Την ίδια στιγμή η περιφερειακή διοίκηση του αμερικανικού στρατού που είναι υπεύθυνη για τον πόλεμο με το Ιράν δήλωσε ότι τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ανεφοδιάζονται με «καύσιμα, τρόφιμα, πυρομαχικά και βασικά εφόδια».

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) μοιράστηκε φωτογραφίες στα κοινωνικά μέσα που φέρεται να δείχνουν την φόρτωση προμηθειών στο αντιτορπιλικό USS Delbert D Black, το οποίο φέρεται να υποστηρίζει την Ομάδα Κρούσης του Αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln στην περιοχή.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Pete Hegseth δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Αμερικανικό Γερουσιαστικό Σώμα ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στον αμερικανικό στρατό περίπου 25 δισ. δολάρια. Ωστόσο, ορισμένες εκτιμήσεις τοποθετούν το κόστος πολύ υψηλότερα.

USNS Wally Schirra (T-AKE 8) replenishes guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) while at sea. Replenishments underway allow U.S. Navy ships to receive fuel, food, munitions, and essential supplies. pic.twitter.com/EB2ubBWN4U — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 1, 2026

