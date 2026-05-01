Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου

Snapshot Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι υποτιμά το οικονομικό κόστος του πολέμου, εκτιμώντας ότι έχει φτάσει τα 100 δισ. δολάρια, τέσσερις φορές πάνω από τις αμερικανικές ανακοινώσεις.

Το έμμεσο κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους εκτιμάται υψηλό, με μηνιαίο επιβάρυνση 500 δολάρια ανά νοικοκυριό, σύμφωνα με τον Αραγτσί.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν

Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το αμερικανικό σχέδιο για τη διασφάλιση της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ δεν ανταγωνίζεται αλλά συμπληρώνει τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία.

Η γαλλοβρετανική πρωτοβουλία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και πολλές χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συνεισφέρουν σε μια ουδέτερη αποστολή για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν την παράταση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών επί μήνες, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχουν ατονήσει. Snapshot powered by AI

Για ένα τζογάρισμα του Ισραήλ στοίχισε στις ΗΠΑ 100 δισ. δολάρια, υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί που κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι ψεύδεται σχετικά με το οικονομικό κόστος του πολέμου.

«Το τζογάρισμα του Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από αυτό που ισχυρίζονται», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Το έμμεσο κόστος για τους φορολογούμενους των ΗΠΑ είναι ΠΟΛΥ υψηλότερο. Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό είναι 500 δολάρια και αυξάνεται ραγδαία. Το 'Πρώτα το Ισραήλ' σημαίνει πάντα “Τελευταία η Αμερική”».

Γαλλία: Δεν ανταγωνιζόμαστε τους Αμερικανούς για το άνοιγμα των Στενών

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό εκτίμησε σήμερα ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός συνασπισμού προκειμένου να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ δεν είναι ανταγωνιστικό στην αποστολή που θέλουν να συστήσουν η Γαλλία και η Βρετανία.

Πριν την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως περνούσε από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Παρά το γεγονός ότι από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό λόγω του αποκλεισμού του τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, προκαλώντας αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας από το Αμπού Ντάμπι, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή, ο Μπαρό δήλωσε ότι ενημέρωσε τους συμμάχους της Γαλλίας στον Κόλπο για τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία, η οποία πλέον βρίσκεται σε "προχωρημένο" στάδιο.

Ο Γάλλος υπουργός εκτίμησε ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν είναι της ίδιας φύσης με αυτή την πρωτοβουλία, στην οποία πολλές δεκάδες χώρες έχουν δηλώσει ότι σίγουρα θα συνεισφέρουν. Είναι συμπληρωματικό και δεν ανταγωνίζεται τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία, πρόσθεσε.

Στα μέσα Απριλίου πολλές χώρες που δεν συμμετέχουν στη σύγκρουση, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Βρετανία, δήλωσαν έτοιμες να συστήσουν μια "ουδέτερη αποστολή" για την ασφάλεια του Στενού. Στόχος είναι "να συνοδεύουν και να φροντίζουν για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τον Κόλπο", είχε επισημάνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε κάνει λόγο για μια "ειρηνική και αμυντική" δύναμη.

Χθες Πέμπτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επεσήμανε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες των ΗΠΑ να πείσουν τις συμμαχικές τους χώρες να ενταχθούν σε έναν διεθνή συνασπισμό αρμόδιο για την ασφάλεια του Ορμούζ.

Ο "μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας" (MFC) θα λάβει "μέτρα για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση, κυρίως παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμβουλές για την ασφάλεια και συντονισμό", είχε προσθέσει ο ίδιος.

Την Τετάρτη ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει να παρατείνει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών "επί μήνες, αν είναι απαραίτητο", την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε τέλμα.

