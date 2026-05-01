Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου

Τι είπε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών για το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι υποτιμά το οικονομικό κόστος του πολέμου, εκτιμώντας ότι έχει φτάσει τα 100 δισ. δολάρια, τέσσερις φορές πάνω από τις αμερικανικές ανακοινώσεις.
  • Το έμμεσο κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους εκτιμάται υψηλό, με μηνιαίο επιβάρυνση 500 δολάρια ανά νοικοκυριό, σύμφωνα με τον Αραγτσί.
  • Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν
  • Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το αμερικανικό σχέδιο για τη διασφάλιση της διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ δεν ανταγωνίζεται αλλά συμπληρώνει τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία.
  • Η γαλλοβρετανική πρωτοβουλία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και πολλές χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συνεισφέρουν σε μια ουδέτερη αποστολή για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο.
  • Οι ΗΠΑ εξετάζουν την παράταση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών επί μήνες, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχουν ατονήσει.
Για ένα τζογάρισμα του Ισραήλ στοίχισε στις ΗΠΑ 100 δισ. δολάρια, υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί που κατηγόρησε το Πεντάγωνο ότι ψεύδεται σχετικά με το οικονομικό κόστος του πολέμου.

«Το τζογάρισμα του Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από αυτό που ισχυρίζονται», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Το έμμεσο κόστος για τους φορολογούμενους των ΗΠΑ είναι ΠΟΛΥ υψηλότερο. Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό είναι 500 δολάρια και αυξάνεται ραγδαία. Το 'Πρώτα το Ισραήλ' σημαίνει πάντα “Τελευταία η Αμερική”».

Γαλλία: Δεν ανταγωνιζόμαστε τους Αμερικανούς για το άνοιγμα των Στενών

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό εκτίμησε σήμερα ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός συνασπισμού προκειμένου να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ δεν είναι ανταγωνιστικό στην αποστολή που θέλουν να συστήσουν η Γαλλία και η Βρετανία.

Πριν την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως περνούσε από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Παρά το γεγονός ότι από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό λόγω του αποκλεισμού του τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, προκαλώντας αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας από το Αμπού Ντάμπι, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή, ο Μπαρό δήλωσε ότι ενημέρωσε τους συμμάχους της Γαλλίας στον Κόλπο για τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία, η οποία πλέον βρίσκεται σε "προχωρημένο" στάδιο.

Ο Γάλλος υπουργός εκτίμησε ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν είναι της ίδιας φύσης με αυτή την πρωτοβουλία, στην οποία πολλές δεκάδες χώρες έχουν δηλώσει ότι σίγουρα θα συνεισφέρουν. Είναι συμπληρωματικό και δεν ανταγωνίζεται τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία, πρόσθεσε.

Στα μέσα Απριλίου πολλές χώρες που δεν συμμετέχουν στη σύγκρουση, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Βρετανία, δήλωσαν έτοιμες να συστήσουν μια "ουδέτερη αποστολή" για την ασφάλεια του Στενού. Στόχος είναι "να συνοδεύουν και να φροντίζουν για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τον Κόλπο", είχε επισημάνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε κάνει λόγο για μια "ειρηνική και αμυντική" δύναμη.

Χθες Πέμπτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επεσήμανε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες των ΗΠΑ να πείσουν τις συμμαχικές τους χώρες να ενταχθούν σε έναν διεθνή συνασπισμό αρμόδιο για την ασφάλεια του Ορμούζ.

Ο "μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας" (MFC) θα λάβει "μέτρα για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση, κυρίως παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμβουλές για την ασφάλεια και συντονισμό", είχε προσθέσει ο ίδιος.

Την Τετάρτη ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει να παρατείνει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών "επί μήνες, αν είναι απαραίτητο", την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε τέλμα.

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και εκατοντάδες προσαγωγές στην πορεία για την Πρωτομαγιά

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικοι έκλεψαν μηχανάκι - Εντοπίστηκαν με «οπλοστάσιο»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Γερμανός καγκελάριος έχασε την εύνοια του Τραμπ – Ρήγμα στις σχέσεις

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις - Άνοιξαν οι δρόμοι

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 58χρονου μετά από βίαιη επίθεση σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στα διόδια Ελευσίνας

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτόξευσε 6.583 drones σε βάρος της Ουκρανίας τον Απρίλιο

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος δύο πανεπιστημιακών σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στο μνημείο - Ποιοι πολιτικοί κατέθεσαν στεφάνι

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν σε παίκτες: «Ένα πράγματα θα πω, μόνο μια νίκη, μία ακόμα» (vid)

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, μία από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης

12:12WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του Αμαζονίου: Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία γέφυρα στον μεγαλύτερο ποταμό του κόσμου;

12:11WHAT THE FACT

Κινέζος «υπερμπαμπάς» ξόδεψε όλα του τα χρήματα για 300 παιδιά: «Τους είπα να μην μισούν κανέναν»

12:09ΕΛΛΑΔΑ

«Με κλείδωνε σπίτι, έλεγε πως βλέπει δαίμονες» – Η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποβιβάστηκαν στο λιμάνι τα 175 ατόμα του «Στόλου της Ελευθερίας»

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές οδούς – Πού έχει κίνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 58χρονου μετά από βίαιη επίθεση σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η Euroleague αποθέωσε τον Χέιζ-Ντέιβις για την καλαθάρα του στη Βαλένθια

12:09ΕΛΛΑΔΑ

«Με κλείδωνε σπίτι, έλεγε πως βλέπει δαίμονες» – Η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο – Γιατί απορούν οι αρχαιολόγοι

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στο μνημείο - Ποιοι πολιτικοί κατέθεσαν στεφάνι

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στα διόδια Ελευσίνας

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος δύο πανεπιστημιακών σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

11:31LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πώς έκλεισε ο Απρίλιος για την πρωινή ζώνη – Ποιος τερμάτισε πρώτος;

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Γερμανός καγκελάριος έχασε την εύνοια του Τραμπ – Ρήγμα στις σχέσεις

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ