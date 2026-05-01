Ιράν: Σήμερα αναμένεται να καταθέσει νέα ειρηνευτική πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές

Μία νέα αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση αναμένεται να καταθέσει σήμερα το Ιράν στους Πακιστανούς μεσολαβητές μετά την απόρριψη της προηγούμενης πρότασης από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου CNN.

Πηγές ανέφεραν ότι η απάντηση των ΗΠΑ ενδέχεται να δοθεί μέχρι την Παρασκευή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από τον ίδιο και λίγα ακόμη άτομα καθώς άφησε να εννοηθεί οι διαπραγματεύσεις προχωρούν παρά την δημόσια εντύπωση ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος βέβαια αναγνώρισε την αβεβαιότητα σχετικά με την ηγεσία του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται «τηλεφωνικά» και ότι η απάντησή του σε οποιαδήποτε πρόταση από το Ιράν θα εξαρτηθεί από το πόσο μακριά θα φτάσει η χώρα στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Η πρόταση του Ιράν που απορρίφθηκε προηγουμένως προέβλεπε να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα να συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί AP

Ο Πεζεσκιάν και ο Γκαλιμπάφ εξετάζουν την αποπομπή του Αραγτσί

Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος της Βουλής επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί τις οδηγίες του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, χωρίς να τους ενημερώνει, αναφέρουν πηγές στον ιρανικό ιστότοπο Iran International.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που γνωρίζουν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας του Ιράν, ο Αραγκτσί τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον Πεζεσκιάν.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος έχει πει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα αποπέμψει τον Αραγκτσί αν αυτό συνεχιστεί.

Αναφορές για διχασμό μεταξύ αξιωματούχων του Ιράν είχαν εμφανιστεί και νωρίτερα. Στις 28 Μαρτίου, υπήρξαν πληροφορίες για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν και Βαχιντί, ο οποίος θεωρείται πλέον η πιο ισχυρή προσωπικότητα στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ενημερωμένες πηγές είχαν τότε δηλώσει στο Iran International ότι η διαμάχη προερχόταν από «τη διαχείριση του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειές του για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και την οικονομία της χώρας».

Τρεις ημέρες αργότερα, το Iran International μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν ήταν απογοητευμένος επειδή είχε βρεθεί σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και ότι του είχε αφαιρεθεί ακόμη και η εξουσία να διορίζει αντικαταστάτες για κυβερνητικούς αξιωματούχους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με εκείνη την αναφορά, ο Βαχιντί φέρεται να είχε δηλώσει ρητά ότι, λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να ελέγχονται άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Διαβάστε επίσης