Ιράν: Σήμερα αναμένεται να καταθέσει νέα ειρηνευτική πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Το Ιράν αναμένεται να καταθέσει νέα αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές μετά την απόρριψη της προηγούμενης από τις ΗΠΑ.
  • Η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση του Ιράν αναμένεται να δοθεί έως την Παρασκευή, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται τηλεφωνικά.
  • Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος της Βουλής εξετάζουν την αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί για έλλειψη ενημέρωσης και υπακοή στις οδηγίες των Φρουρών της Επανάστασης.
  • Υπάρχουν σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες στην ιρανική ηγεσία σχετικά με τη διαχείριση του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να έχουν αυξημένο έλεγχο στις βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης.
Μία νέα αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση αναμένεται να καταθέσει σήμερα το Ιράν στους Πακιστανούς μεσολαβητές μετά την απόρριψη της προηγούμενης πρότασης από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου CNN.

Πηγές ανέφεραν ότι η απάντηση των ΗΠΑ ενδέχεται να δοθεί μέχρι την Παρασκευή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εκτός από τον ίδιο και λίγα ακόμη άτομα καθώς άφησε να εννοηθεί οι διαπραγματεύσεις προχωρούν παρά την δημόσια εντύπωση ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος βέβαια αναγνώρισε την αβεβαιότητα σχετικά με την ηγεσία του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται «τηλεφωνικά» και ότι η απάντησή του σε οποιαδήποτε πρόταση από το Ιράν θα εξαρτηθεί από το πόσο μακριά θα φτάσει η χώρα στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Η πρόταση του Ιράν που απορρίφθηκε προηγουμένως προέβλεπε να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα να συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Ο Πεζεσκιάν και ο Γκαλιμπάφ εξετάζουν την αποπομπή του Αραγτσί

Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος της Βουλής επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί τις οδηγίες του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, χωρίς να τους ενημερώνει, αναφέρουν πηγές στον ιρανικό ιστότοπο Iran International.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που γνωρίζουν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας του Ιράν, ο Αραγκτσί τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον Πεζεσκιάν.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος έχει πει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα αποπέμψει τον Αραγκτσί αν αυτό συνεχιστεί.
Αναφορές για διχασμό μεταξύ αξιωματούχων του Ιράν είχαν εμφανιστεί και νωρίτερα. Στις 28 Μαρτίου, υπήρξαν πληροφορίες για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν και Βαχιντί, ο οποίος θεωρείται πλέον η πιο ισχυρή προσωπικότητα στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ενημερωμένες πηγές είχαν τότε δηλώσει στο Iran International ότι η διαμάχη προερχόταν από «τη διαχείριση του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειές του για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και την οικονομία της χώρας».

Τρεις ημέρες αργότερα, το Iran International μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν ήταν απογοητευμένος επειδή είχε βρεθεί σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και ότι του είχε αφαιρεθεί ακόμη και η εξουσία να διορίζει αντικαταστάτες για κυβερνητικούς αξιωματούχους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με εκείνη την αναφορά, ο Βαχιντί φέρεται να είχε δηλώσει ρητά ότι, λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να ελέγχονται άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος χάκαρε την υπηρεσία ταυτοτήτων - Προσπάθησε να πουλήσει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας - Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βίαιες συγκρούσεις μετά την δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σήμερα αναμένεται να καταθέσει νέα ειρηνευτική πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Freelander 8: Μεγάλο SUV με ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια εκτελέστηκαν οι 200 της Καισαριανής

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί: Η παγκόσμια οικονομία έχει προθεσμία 8 εβδομάδες για να αποφύγει την ύφεση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

08:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζωντανό» το έθιμο της Πρωτομαγιάς – Αυξημένη η κίνηση για τα στεφάνια, δείτε πώς φτιάχνονται

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζυγίζει τις επιλογές του για τον πόλεμο στο Ιράν - Η εμπλοκή με το Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ