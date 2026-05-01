Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ - Συνεργασία σε νέα πεδία

Από 28 έως 30 Απριλίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία όπου συναντήθηκε με τον Αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας, General Pierre Schill.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ORION-26», ο Αρχηγός ΓΕΣ, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, μετέβη στο Στρατηγείο της Ιης Γαλλικής Μεραρχίας, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής της, Major General Bruno Helluy, και περιηγήθηκε στο Στρατηγείο της VIIης Γαλλικής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο παρακολούθησης της ΤΑΜΣ «ORION-26», ο Αρχηγός ΓΕΣ, απηύθυνε ομιλία στο προσωπικό της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧV ΤΘΤ) «2ο Σύνταγμα Ιππικού – Έφεσος», όπου διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο της διμερούς επιχειρησιακής συνεργασίας, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών των ασκούμενων τμημάτων των δύο χωρών.

Τέλος, ο Αρχηγός μετέβη στην Έδρα του Γενικού Επιτελείου του Γαλλικού Στρατού, όπου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας, Στρατηγό Pierre Schill. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, συζητήθηκε η τρέχουσα επικαιρότητα, αξιολογήθηκαν συμφωνημένες δραστηριότητες και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για συνεργασία σε νέα πεδία.

