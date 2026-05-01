H πρώτη αντίδραση Τραμπ και Λευκού Οίκου στην νέα πρόταση του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να τοποθετηθεί δημοσίως για μια νέα προσφορά διαπραγματεύσεων από το Ιράν, δηλώνοντας μόνο ότι «συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Δεν παρέχουμε λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι.

Τι είχε αναφερθεί νωρίτερα

Νωρίτερα σήμερα είχε αναφερθεί ότι το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές του Πακιστάν.

Μια ιρανική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές από το Πακιστάν την Πέμπτη. Οι εντάσεις παραμένουν έντονες σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος παραμένει πιθανός.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios το Ιράν διαβίβασε την απάντησή του στις πρόσφατες τροποποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με μια προτεινόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέσω πακιστανών μεσολαβητών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, παρότι υψηλόβαθμοι κληρικοί και βουλευτές έχουν δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο συζήτησης.

Η αντίδραση του Τραμπ

Από την πλευρά του ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», πρόσθεσε.

«Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στο να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Στο Ιράν, η ηγεσία είναι πολύ αποσπασματική», δήλωσε επίσης ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση της Σαμίρα Γκαράι από το Iran International.

«Υπάρχουν δύο έως τρεις ομάδες, ίσως και τέσσερις, και πρόκειται για μια πολύ αποσπασματική ηγεσία. Και με αυτό δεδομένο, όλοι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά είναι όλοι σε χάος», πρόσθεσε.

