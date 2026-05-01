H πρώτη αντίδραση Τραμπ και Λευκού Οίκου στην νέα πρόταση του Ιράν

Νωρίτερα σήμερα είχε αναφερθεί ότι το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές του Πακιστάν.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να τοποθετηθεί δημοσίως για μια νέα προσφορά διαπραγματεύσεων από το Ιράν, δηλώνοντας μόνο ότι «συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Δεν παρέχουμε λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι.

Τι είχε αναφερθεί νωρίτερα

Μια ιρανική διπλωματική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση στους μεσολαβητές από το Πακιστάν την Πέμπτη. Οι εντάσεις παραμένουν έντονες σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και να υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος παραμένει πιθανός.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios το Ιράν διαβίβασε την απάντησή του στις πρόσφατες τροποποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με μια προτεινόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέσω πακιστανών μεσολαβητών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, παρότι υψηλόβαθμοι κληρικοί και βουλευτές έχουν δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο συζήτησης.

Η αντίδραση του Τραμπ

Από την πλευρά του ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.
«Δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν», πρόσθεσε.

«Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στο να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Στο Ιράν, η ηγεσία είναι πολύ αποσπασματική», δήλωσε επίσης ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση της Σαμίρα Γκαράι από το Iran International.
«Υπάρχουν δύο έως τρεις ομάδες, ίσως και τέσσερις, και πρόκειται για μια πολύ αποσπασματική ηγεσία. Και με αυτό δεδομένο, όλοι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά είναι όλοι σε χάος», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ - Πότε τίθενται σε ισχύ

20:17LIFESTYLE

Eurovision: Ξεπουλάνε τα εισιτήρια για τη φετινή διοργάνωση

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

19:49ΚΟΣΜΟΣ

H πρώτη αντίδραση Τραμπ και Λευκού Οίκου στην νέα πρόταση του Ιράν

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χάρτινοι τίγρεις» οι βάσεις των ΗΠΑ - Πώς θα προστατεύσουν τους αμερικανολάτρεις του Κόλπου

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δεν τους άφησαν να μπουν σε μπαρ και επέστρεψαν οπλισμένοι, τραυματίζοντας την υποδοχή

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες μεγάλη δασική έκταση στην Τοσκάνη - Βίντεο

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από την EE

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αμερικανική απειλή: Κυρώσεις σε όσες χώρες πληρώνουν διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Γάτα πήρε στο κυνήγι πελάτες κομμωτηρίου - Έφυγαν τρέχοντας

18:53ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ - Συνεργασία σε νέα πεδία

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

18:38WHAT THE FACT

Γιατί κάποιοι τρώνε υπερβολικά και χάνουν βάρος, ενώ άλλοι σχεδόν τίποτα και παίρνουν βάρος

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Άραξος: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Έπεσαν από τη σκάλα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δεν τους άφησαν να μπουν σε μπαρ και επέστρεψαν οπλισμένοι, τραυματίζοντας την υποδοχή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

17:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χάρτινοι τίγρεις» οι βάσεις των ΗΠΑ - Πώς θα προστατεύσουν τους αμερικανολάτρεις του Κόλπου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόρισμα - ανατροπή: Το πολύνεκρο ναυάγιο του σούπεργιοτ Bayesian «δεν προκλήθηκε από καταιγίδα»

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: «Ράγισαν καρδιές» στην κηδεία του 13χρονου - Οι φίλοι τον αποχαιρέτησαν με πολύχρωμα τριαντάφυλλα

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα αυξήσει τους δασμούς στο 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά από την EE

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική λεπτομέρεια αποκαλύπτεται στο νέο βίντεο με τον ένοπλο επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιφέστο Τσίπρα «στα Αριστερά του Κέντρου» - Οι 4 πυλώνες διακυβέρνησης και τα 3+1 «έψιλον» της νέας εθνικής πορείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ