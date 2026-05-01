Τέξας: Φορτηγό χωρίς οδηγό παρέδωσε εμπορικό φορτίο (βίντεο)

Snapshot Το αυτόνομο φορτηγό διένυσε 372 χιλιόμετρα μεταξύ Χιούστον και Χάτσινς σε λιγότερο από τέσσερις ώρες κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Η μεταφορά έγινε με πραγματικό φορτίο πελάτη και εντός προκαθορισμένου χρόνου παράδοσης, όχι ως τεχνολογική επίδειξη.

Το κόστος λειτουργίας του αυτόνομου φορτηγού ανέρχεται σε 1,89 δολάρια ανά μίλι, σχεδόν το ήμισυ του κόστους οχημάτων με οδηγό.

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις δοκιμές στην εμπορική εφαρμογή της αυτόνομης οδήγησης στον κλάδο των βαρέων οχημάτων.

Ένα νέο κεφάλαιο στις οδικές μεταφορές ανοίγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς για πρώτη φορά φορτηγό ολοκλήρωσε πλήρως αυτόνομη εμπορική μεταφορά φορτίου χωρίς την παρουσία ανθρώπου στο όχημα.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε από τη νεοφυή εταιρεία Bot Auto στο Τέξας, όπου αυτόνομο φορτηγό διένυσε περίπου 372 χιλιόμετρα, από την περιοχή του Χιούστον έως το Χάτσινς, νότια του Ντάλας, μέσα σε λιγότερο από τέσσερις ώρες και κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας.

Σε αντίθεση με προηγούμενες δοκιμές, η συγκεκριμένη αποστολή δεν περιλάμβανε ούτε οδηγό ασφαλείας, ούτε παρατηρητή στην καμπίνα, ούτε απομακρυσμένο χειριστή, γεγονός που την καθιστά την πρώτη πλήρως εμπορική μεταφορά του είδους της στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, «δεν επρόκειτο για επίδειξη τεχνολογίας, αλλά για κανονική εμπορική παράδοση σε πελάτη, με φορτίο πελάτη και προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης», επισημαίνοντας ότι το φορτίο μεταφέρθηκε κανονικά μέσω της Ryan Transportation και παραδόθηκε εντός χρόνου.

We delivered the first fully-humanless commercial truckload on a public highway in America. Full stop.



No in-cab observer. No remote controller. No passenger. Just the truck, the freight, and a load that made us money.



A 230-mile journey from Houston to Dallas on Interstate… pic.twitter.com/QSbRfL8lEl — Bot Auto (@BotAutoAV) April 30, 2026

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου I-45, με αναχώρηση λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα και άφιξη πριν τις 05:00. Η επιλογή της νυχτερινής μεταφοράς αναδεικνύει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της αυτόνομης οδήγησης, καθώς τα φορτηγά μπορούν να λειτουργούν χωρίς περιορισμούς κόπωσης ή ωραρίων, καλύπτοντας βάρδιες που συχνά είναι δύσκολο να αναλάβουν οδηγοί.



Ο ιδρυτής και CEO της Bot Auto, Xiaodi Hou, υπογράμμισε ότι το επίτευγμα αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη δοκιμή στην πραγματική εμπορική εφαρμογή, τονίζοντας πως πρόκειται για «επιχειρησιακή μεταφορά με κέρδος ανά χιλιόμετρο και όχι απλώς μια τεχνολογική επίδειξη».



Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2023, διαθέτει ήδη στόλο 12 αυτόνομων φορτηγών και συνεργάζεται με περισσότερους από 25 πελάτες, εφαρμόζοντας μοντέλο “Trucking-as-a-Service”.



Σε επίπεδο κόστους, η Bot Auto αναφέρει ότι η λειτουργία ενός αυτόνομου φορτηγού ανέρχεται περίπου σε 1,89 δολάρια ανά μίλι, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα οχήματα με οδηγό, όπου το κόστος σχεδόν διπλασιάζεται. Το στοιχείο αυτό θεωρείται καθοριστικό για τη βιωσιμότητα του μοντέλου και την εμπορική του εξάπλωση.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι το σύστημα αυτόνομης οδήγησης έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας και συμμορφώνεται με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τις αρχές για τη διαμόρφωση πρωτοκόλλων λειτουργίας.



Αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη μεταφορά αποτελεί ένδειξη πως η αυτόνομη οδήγηση στα βαρέα οχήματα περνά πλέον από το στάδιο των δοκιμών στην ευρεία εμπορική εφαρμογή, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές αλλαγές στον κλάδο των logistics και των μεταφορών παγκοσμίως.