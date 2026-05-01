Στις φλόγες μεγάλη δασική έκταση στην Τοσκάνη - Βίντεο

Snapshot Μια μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Τοσκάνη, μεταξύ Λούκα και Πίζα, ανάγκασε την εκκένωση περίπου 3.000 κατοίκων.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια ελιά που δεν σβήστηκε εγκαίρως και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τον έλεγχο της φωτιάς και οδηγούν σε διεύρυνση των ζωνών εκκένωσης.

Περισσότερες εκκενώσεις είναι πιθανές εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Περίπου 810 εκτάρια δάσους έχουν καταστραφεί από τη φωτιά μέχρι στιγμής.

Μια τεράστια δασική πυρκαγιά μαίνεται εδώ και αρκετές ημέρες στην Τοσκάνη, ανάμεσα στη Λούκα και την Πίζα. Χιλιάδες άνθρωποι -περίπου 3.000 κάτοικοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές- έχουν εκκενωθεί από τις πληγείσες περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες, εμποδίζοντας τους πυροσβέστες να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Η φωτιά συνεχίζει να εξαπλώνεται, με αποτέλεσμα να διευρυνθούν οι ζώνες εκκένωσης.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές, η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια ελιά που δεν σβήστηκε εγκαίρως. Η φλόγα εξαπλώθηκε γρήγορα στη γύρω περιοχή.

Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο. Είναι πιθανές περαιτέρω εκκενώσεις εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Italian firefighters battled strong winds to contain a forest fire on Mount Faeta in Tuscany, prompting the evacuation of around 3,000 people https://t.co/eyZGbv1ltE pic.twitter.com/CTk8XcbXYS — Reuters (@Reuters) May 1, 2026

#Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [#1maggio 8:45] pic.twitter.com/dojFpOaOR3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 1, 2026

Wildfires have ravaged over 810 hectares (2,000 acres) of forest in Tuscany and Italian authorities evacuated around 3500 people from the surrounding area. pic.twitter.com/aeDD2mXChd — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 1, 2026

A big wildfire on Mount Faeta in Tuscany, Italy, has forced around 3,000 people to leave their homes.



The fire is spreading because of strong winds and has already burned about 800 hectares of forest area. pic.twitter.com/OaYfsVSnI7 — Firstpost (@firstpost) May 1, 2026

