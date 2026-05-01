Στις φλόγες μεγάλη δασική έκταση στην Τοσκάνη - Βίντεο
Μια μεγάλη πυρκαγιά στην Τοσκάνη ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους.
- Περίπου 810 εκτάρια δάσους έχουν καταστραφεί από τη φωτιά μέχρι στιγμής.
Μια τεράστια δασική πυρκαγιά μαίνεται εδώ και αρκετές ημέρες στην Τοσκάνη, ανάμεσα στη Λούκα και την Πίζα. Χιλιάδες άνθρωποι -περίπου 3.000 κάτοικοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές- έχουν εκκενωθεί από τις πληγείσες περιοχές.
Οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν τις φλόγες, εμποδίζοντας τους πυροσβέστες να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Η φωτιά συνεχίζει να εξαπλώνεται, με αποτέλεσμα να διευρυνθούν οι ζώνες εκκένωσης.
Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές, η πυρκαγιά ξεκίνησε από μια ελιά που δεν σβήστηκε εγκαίρως. Η φλόγα εξαπλώθηκε γρήγορα στη γύρω περιοχή.
Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο. Είναι πιθανές περαιτέρω εκκενώσεις εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.