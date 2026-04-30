Βοιωτία: Φωτιά σε εργοστάσιο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσεβστικής
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στον Ορχομενό Βοιωτίας.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 6:45 το απόγευμα.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάβεσης παρέχουν επίσης μηχανήματα έργου ΟΤΑ καθώς επίσης και υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας.
Σημειώνεται ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί μέσα στον χώρο του εργοστασίου ενω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
