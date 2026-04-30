Βοιωτία: Φωτιά σε εργοστάσιο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 6:45 το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή στην επιχείρηση κατάβεσης παρέχουν επίσης μηχανήματα έργου ΟΤΑ καθώς επίσης και υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί μέσα στον χώρο του εργοστασίου ενω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

