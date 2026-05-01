Έναρξη αντιπυρικής περιόδου: Οδηγίες, απαγορεύσεις και πρόστιμα - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς ή καπνού.

Με την επισήμανση τεσσάρων βασικών απαγορεύσεων και αυστηρών προειδοποιήσεων προς τους πολίτες, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εγκαινιάζει σήμερα, Πρωτομαγιά, την αντιπυρική περίοδο 2026, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών στην ύπαιθρο και την προστασία δασών, καλλιεργειών, οικισμών και περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Η έναρξη της περιόδου συνοδεύεται από καμπάνια ενημέρωσης, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ήδη από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί δεκάδες πρόστιμα και έχουν γίνει συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη πυρκαγιών.

Οι βασικές απαγορεύσεις αφορούν την καύση υπολειμμάτων και τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, τις θερμές εργασίες σε ημέρες υψηλού κινδύνου, τη χρήση πυροτεχνημάτων χωρίς μέτρα ασφαλείας, καθώς και το κάπνισμα μελισσών υπό συγκεκριμένες συνθήκες επικινδυνότητας.

Το υπουργείο τονίζει ότι η μη συμμόρφωση επιφέρει βαριά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται κακουργηματικές διώξεις και υψηλά χρηματικά πρόστιμα.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας απαγορεύει ρητά τη διατήρηση φωτιάς, την εκτέλεση θερμών εργασιών, τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα ή ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών σε δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα, άλση, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) και οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ.

Αν από τις ανωτέρω ενέργειες προκληθεί σοβαρή πυρκαγιά τότε ο υπαίτιος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Περαιτέρω, ο εμπρησμός βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση ή κάθειρξη χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και χωρίς δυνατότητα εξαγοράς της ποινής και επιπλέον χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ.

Η Πολιτική Προστασία τονίζει ακόμα ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες τιμωρούνται επίσης ως κακούργημα, ενώ στις περιπτώσεις εμπρησμού σε δάση από τις οποίες προκλήθηκε πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη ή εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση δημεύεται κατά την κρίση του δικαστηρίου η περιουσία ή τμήμα περιουσίας του υπαίτιου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η πρόληψη είναι κρίσιμη και οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 ή στο 112 σε περίπτωση πυρκαγιάς ή καπνού.

«Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος και καλούνται όλοι οι πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Η τήρηση των μέτρων είναι υποχρέωση όλων», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο τονίζεται ότι:

- Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κ.τ.λ.), απορριμμάτων και εν γένει η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ανεξαρτήτου δείκτη επικινδυνότητας.

- Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Ως θερμές εργασίες νοούνται οι εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή περιλαμβάνουν γυμνή φλόγα/θερμότητα, όπως ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, κοπή, λείανση, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου, καθώς και χρήση εξοπλισμού που προκαλεί θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα.

- Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων.

- Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων.