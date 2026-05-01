Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή αστυνομία, ενώ ο δράστης συνελήφθη και κρατείται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ένας 36χρονος άνδρας συνελήφθη στην Ιερουσαλήμ για ρατσιστική επίθεση εναντίον Γαλλίδας μοναχής, την οποία έριξε και κλώτσησε στο δρόμο.
  • Το περιστατικό συνέβη κοντά στον Τάφο του Δαβίδ και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ισραηλινή αστυνομία.
  • Οι επιθέσεις κατά των χριστιανικών κοινοτήτων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στο Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αύξηση 63% το 2025.
  • Η Γαλλική Σχολή Βιβλικής και Αρχαιολογικής Έρευνας καταδίκασε την επίθεση ως θρησκευτική βία, ενώ το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών την χαρακτήρισε απαράδεκτη.
  • Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν φτύσιμο, προσβολές, βανδαλισμό θρησκευτικών συμβόλων, σωματική βία και βεβήλωση ιερών τόπων.
Ένα βίντεο της ισραηλινής αστυνομίας δείχνει τη βίαιη επίθεση εναντίον μιας Γαλλίδας μοναχής στην Ιερουσαλήμ.

Οι εικόνες δείχνουν έναν άνδρα να ακολουθεί τη μοναχή, να την σπρώχνει ρίχνοντάς την στο έδαφος, να απομακρύνεται για λίγο και στη συνέχεια να επιστρέφει και την κλωτσάει, ενώ η γυναίκα βρίσκεται αβοήθητη στο έδαφος

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος, ένας 36χρονος Εβραίος, συνελήφθη στη συνέχεια και κατηγορείται για το αδίκημα της «ρατσιστικής επίθεσης».

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Τάφου του Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, συνοδευόμενη από φωτογραφία της μοναχής με τραύμα στο κεφάλι, ο άνδρας συνελήφθη μετά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στον τόπο του συμβάντος και τη χρήση τεχνολογίας, την οποία δεν διευκρινίζει.

Σύμφωνα με το Κέντρο Rossing για την Εκπαίδευση και τον Διάλογο, το οποίο παρακολουθεί τέτοιου είδους περιστατικά, οι επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στο Ισραήλ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο αριθμός των περιστατικών παρενόχλησης κατά του χριστιανικού πληθυσμού στο Ισραήλ, από φτύσιμο έως σωματική βία ή βανδαλισμό θρησκευτικών συμβόλων, αυξήθηκε κατά 63% το 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από δύο ισραηλινές οργανώσεις που εργάζονται για τη συνύπαρξη μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών.

Το 60% των καταγεγραμμένων περιστατικών αφορούσε φτύσιμο εναντίον χριστιανών, το 18% προσβολές, φωνές ή απειλές, το 12% φθορές σε χριστιανικά θρησκευτικά σύμβολα, το 5% περιστατικά σωματικής βίας, το 3% βεβήλωση χριστιανικών ιερών τόπων και το 2% παρενόχληση στο διαδίκτυο.

Η Γαλλική Σχολή Βιβλικής και Αρχαιολογικής Έρευνας (ÉBAF), όπου η μοναχή εργάζεται ως ερευνήτρια, καταδίκασε την επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της και χαρακτήρισε τα γεγονότα ως «θρησκευτική βία».

Από την πλευρά του, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το συμβάν ως «απαράδεκτη επίθεση».

