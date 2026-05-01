Ισαάκ Νογκές: Με διπλή αναίτια επίθεση τίναξε το Βαλένθια-Παναθηναϊκός στον αέρα - Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε με διπλό θρίαμβο από τη Βαλένθια, καθώς το βράδυ της Πέμπτης πήρε μία ακόμα τεράστια νίκη (105-107 στην παράταση) στη Roig Arena για τα playoffs της EuroLeague, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει σε νεκρό χρόνο.

Ωστόσο, η συναρπαστική αναμέτρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις κορυφαίες στην ιστορία των playoffs, σημαδεύτηκε από μεγάλη ένταση στο τέλος του αγώνα. Αποτέλεσμα της εν γένει απαράδεκτης συμπεριφοράς των γηπεδούχων, οι οποίοι έδειξαν αδυναμία να διαχειριστούν τις δύο ήττες και ξέφυγαν με ντροπιαστικές ενέργειες.

Αυτός, ωστόσο, που πυροδότησε την μεγάλη ένταση αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ήταν ο Ισαακ Νογκές, ο οποίος δεν έχει χρόνο συμμετοχής με τη Βαλένθια και θέλησε να πάρει με διαφορετικό τρόπο πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γκαρντ των «νυχτερίδων» αρχικά κυνήγησε τον Κέντρικ Ναν που κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια πανηγυρίζοντας έξαλλα, αλλά... γκρεμοτσακίστηκε μόνος του πριν του επιτεθεί πισώπλατα.

Σα να μην έφτανε αυτό, έδωσε συνέχεια στην προκλητική του συμπεριφορά, μιας και κατευθύνθηκε με άγριες διαθέσεις προς τον Βασίλη Σίμτσακ, ο οποίος πανηγύριζε με τον κόσμο του Παναθηναίκού στο πάνω διάζωμα των εξεδρών.

Άμεσα οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν, ωστόσο η ένταση είχε ήδη δημιουργηθεί, με τους ανθρώπους ασφαλείας να μπαίνουν στο παρκέ και να κάνουν τα πράγμαμτα χειρότερα, σπρώχνοντας αδιακρίτως όποιον έβλεπαν μπροστά τους.

