Στη Βενεζουέλα είχε διαφύγει η Μεξικανή πεθερά που εκτέλεσε τη νύφη της επειδή της «έκλεψε τον γιο»

Μετά από ένα πολυήμερο ανθρωποκυνηγητό, και με «κόκκινους συναγερμούς» της Ιντερπόλ, συνελήφθη στη Βενεζουέλα όπου είχε διαφύγει από το Μεξικό, η πεθερά της που πυροβόλησε και σκότωσε τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς.

Η 63χρονη Έρικα Μαρία Χερέρα, σύμφωνα με το μεξικανικό Blog del Narco, συνελήφθη μετά από δύο εβδομάδες αναζήτησης, ως ύποπτη για την εν ψυχρώ δολοφονία της 27χρονης Καρολία Φλόρες, συζύγου του γιου της, στις 15 Απριλίου.

?#ÚLTIMAHORA Detienen en Venezuela a Érika María Guadalupe Herrera Coriand, acusada del feminicidio de Carolina Flores Gómez, tras activarse ficha roja de la Interpol.

Érika María Guadalupe Herrera Coriand es la mujer que disparo, en al menos 6 ocasiones, a su nuera Carolina… pic.twitter.com/DwnFczmnap — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) April 30, 2026

Η Φλόρες, πρώην Miss Teen Universe για την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια του βόρειου Μεξικού, βρέθηκε με 12 τραύματα από πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένων έξι στο κεφάλι και έξι στο στήθος της, στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύντροφό της και τον 8 μηνών γιο τους.

Ανατριχιαστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που η Χερέρα φέρεται να πυροβόλησε τη Φλόρες, πριν έρθει αντιμέτωπη με τον γιο της.

Στο κλιπ, η πεθερά φαίνεται να ακολουθεί την Φλόρες εκτός κάμερας, πριν ακουστούν δώδεκα πυροβολισμοί.

«Τι έκανες, τρελή γυναίκα;» λέει ο Αλεχάντρο, μπαίνοντας στο κάδρο, κουβαλώντας τον μικρό του γιο.

«Τίποτα, απλώς με θύμωσε», απαντά ψυχρά η Χερέρα, πριν ισχυριστεί ότι η Φλόρες της είχε «κλέψει» τον γιο της.

Ο Αλεχάντρο παραμένει υπό έρευνα αφού φέρεται να μην ανέφερε τον θάνατο της συζύγου του μέχρι την επόμενη μέρα, δίνοντας χρόνο στη μητέρα του να δραπετεύσει.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη και πλέον η 63χρονη αναμένει την έκδοσή της στο Μεξικό.

Διαβάστε επίσης