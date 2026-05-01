Γέλια στον Λευκό Οίκο από την επική απάντηση Τραμπ στο «αν φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο»

Στον απόηχο της νέας δολοφονικής επίθεσης εναντίον του ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν φαίνεται να πτοείται, αντίθετα την σχολιάζει χιουμοριστικά, όποτε χρειαστεί.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με δημοσιογράφους και μέλη του Κογκρέσου, ο Τραμπ, μίλησε για τις αυξανόμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και απάντησε με χιούμορ στην ερώτηση των δημοσιογράφων αν σκέφτεται να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την προσωπική του ασφάλεια, προκάλεσε γέλια στο ακροατήριο λέγοντας:

«Δεν αντέχω να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς με το γιλέκο».

The reporter couldn't help but laugh ?



Q: Are there talks about you wearing a bulletproof vest?@POTUS: "I don't know if I can handle looking 20 pounds heavier." ? pic.twitter.com/II4WS2lLfa — Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 30, 2026

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει τρεις απόπειρες δολοφονίας τα τελευταία δύο χρόνια, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την προσωπική του ασφάλεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν το σκέφτομαι. Αν το είχα σκεφτεί, δεν θα ήμουν τόσο αποτελεσματικός».

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν μετά τη δημοσίευση νέων εικόνων σχετικά με την τελευταία απόπειρα επίθεσης στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον. Στις εικόνες φαίνεται ότι, τη στιγμή του συμβάντος, ο επιτιθέμενος, Κόουλ Τόμας Άλεν, έστρεψε το όπλο του προς έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ανταπέδωσε τα πυρά.

Ο Τραμπ, τονίζοντας ότι ο πράκτορας γλίτωσε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δήλωσε τα εξής:



«Αν θέλετε να φαίνεστε 10-12 κιλά βαρύτεροι, φοράτε αυτό το γιλέκο. Και για να είμαι ειλικρινής, το γιλέκο έκανε εξαιρετική δουλειά, γιατί δέχτηκε μια σφαίρα από κοντινή απόσταση. Ο πράκτορας) δεν ήθελε καν να πάει στο νοσοκομείο. Για κάθε ενδεχόμενο, τον στείλαμε εμείς στο νοσοκομείο, αλλά δεν ήθελε να πάει. Ξέρετε, πήρε πάλι ένα χτύπημα. Αλλά το γιλέκο τον προστάτευσε πλήρως. Υπήρχε ακόμα πολύ μεγάλη δύναμη πίσω από εκείνη τη βολή· ήταν σαν να έτρωγε γροθιά από τον Μάικ Τάισον. Αλλά αυτό ήταν απίστευτο.»