Οι στρατηγοί Kurilla και Poppas στις Θερμοπύλες - Το Thermopylae Forum αποκτά διεθνή βαρύτητα

Το Thermopylae Forum 2026 ενισχύει περαιτέρω τον διεθνή του χαρακτήρα, φιλοξενώντας δύο υψηλόβαθμες προσωπικότητες που έχουν υπηρετήσει σε κορυφαίες θέσεις ευθύνης στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών: τους απόστρατους Στρατηγούς Michael Erik Kurilla και Andrew Poppas.



Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, με στόχο να αποτελέσει και φέτος έναν ζωντανό πυρήνα διαλόγου, διεθνούς παρουσίας και υψηλού συμβολισμού.



Η συμμετοχή των δύο Αμερικανών Στρατηγών προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Forum, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό συμβολισμό των Θερμοπυλών όχι ως σημείο σύγκρουσης, αλλά ως διαχρονική αναφορά σε αξίες όπως η ηγεσία, η ευθύνη, η ανθεκτικότητα και η λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης.



Ο Michael Erik Kurilla, απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point και πρώην Διοικητής της CENTCOM (United States Central Command), έχει διαγράψει μακρά πορεία σε καίριες θέσεις του Αμερικανικού Στρατού, υπηρετώντας μεταξύ άλλων στο 75th Ranger Regiment, την 82nd Airborne Division και το XVIII Airborne Corps, με σημαντική εμπειρία στον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό.



Αντίστοιχα, ο Andrew Poppas, πρώην Διοικητής της FORSCOM (United States Army Forces Command) και μέλος της ελληνικής ομογένειας, έχει υπηρετήσει σε κρίσιμους ρόλους με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την οργάνωση και τον συντονισμό μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών.



Η παρουσία τους στο Thermopylae Forum 2026 ενισχύει τον διεθνή προσανατολισμό της διοργάνωσης και συμβάλλει στην ανάδειξη ενός ουσιαστικού διαλόγου γύρω από διαχρονικές αξίες όπως η ευθύνη, η ανθεκτικότητα και η δύναμη της απόφασης σε κρίσιμες στιγμές.



Το Thermopylae Forum 2026 διοργανώνεται με την τιμητική συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, καθώς και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.