Άγρια δολοφονία ραβίνου από κολομβιανή συμμορία: Ακρωτηριασμένος σε ντουλάπα στην άκρη του δρόμου

Ακρωτηριασμένος μέσα σε μία ντουλάπα βρέθηκε ένας ραβίνος από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης κολομβιανής συμμορίας στη Μπογκοτά.

Ο 51χρονος ραβίνος, Nachum Israel Eber ο οποίος ήταν μέλος της χασιδικής κοινότητας Belz στο Boro Park του Μπρούκλιν, είχε ταξιδέψει στη χώρα της Νότιας Αμερικής νωρίτερα αυτό το μήνα για να βοηθήσει στην παροχή συμβουλών σε μια εκκλησία Καθολικών που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό.

Οι αρχές άρχισαν να τον αναζητούν αφού συγγενείς τους ανησύχησαν όταν σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί τους και να απαντάει στις κλήσεις τους.

Βίντεο παρακολούθησης κατέγραψε τον Eber να φεύγει από το Airbnb του στις 21 Απριλίου λίγο μετά τις 9 μ.μ. πριν εξαφανιστεί χωρίς ίχνος.

April 28, 2026

Μέρες αργότερα, οι ντόπιοι ανέφεραν ότι βρήκαν τη μπλε ντουλάπα με κηλίδες αίματος γύρω της σε έναν δρόμο στην απέναντι πλευρά της πόλης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν έκτοτε ότι τα λείψανα είναι του αγνοούμενου ραβίνου.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να έχει στοχοποιηθεί από μια συμμορία που εξολοθρεύει τους τουρίστες.

Πιστεύουν ότι πιθανότατα δολοφονήθηκε όταν συμμορίες έκλεβαν τα υπάρχοντά του και τα έγγραφα ταυτότητάς του, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένεια του Eber βρίσκεται τώρα στη διαδικασία να προσπαθήσει να μεταφερθούν τα λείψανά του στο Ισραήλ για ταφή.