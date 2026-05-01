Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»

Με ανυπομονησία για το επόμενο τριήμερο, καθώς μετά από της Πρωτομαγιάς, οι σκέψεις των περισσοτέρων βρίσκονται πια στο επόμενο, την τελευταία ανάπαυλα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Φέτος το τριήμερο ξεκούρασης,για τους εργαζόμενους είναι σε έναν μήνα, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:

Αγίου Πνεύματος

«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος» 1 Ιουνίου Δευτέρα Ναι Όχι ** Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων Δεκαπενταύγουστος

«Κοίμηση της Θεοτόκου» 15 Αυγούστου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 28η Οκτωβρίου

«Εθνική Επέτειος του Όχι» 28 Οκτωβρίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Χριστούγεννα

«Γέννηση του Χριστού» 25 Δεκεμβρίου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 26η Δεκεμβρίου

«Σύναξη της Θεοτόκου» 26 Δεκεμβρίου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.