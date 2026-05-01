Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πότε «πέφτει» φέτος - Για ποιους είναι «αργία»
Ποιες αργίες ακολουθούν
- Η εορτή του Αγίου Πνεύματος το 2026 πέφτει Δευτέρα 1 Ιουνίου και αποτελεί αργία για τον δημόσιο τομέα.
- Στον ιδιωτικό τομέα η αργία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους ή αν προβλέπεται από συλλογική σύμβαση ή κανονισμό εργασίας.
- Η Πρωτομαγιά 2026 πέφτει Παρασκευή και είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους τομείς.
- Άλλες σημαντικές υποχρεωτικές αργίες του 2026 είναι ο Δεκαπενταύγουστος, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και η 26η Δεκεμβρίου.
Με ανυπομονησία για το επόμενο τριήμερο, καθώς μετά από της Πρωτομαγιάς, οι σκέψεις των περισσοτέρων βρίσκονται πια στο επόμενο, την τελευταία ανάπαυλα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.
Φέτος το τριήμερο ξεκούρασης,για τους εργαζόμενους είναι σε έναν μήνα, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:
Αγίου Πνεύματος
1 Ιουνίου
Δευτέρα
Ναι
Όχι **
Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
15 Αυγούστου
Σάββατο
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
28 Οκτωβρίου
Τετάρτη
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
25 Δεκεμβρίου
Παρασκευή
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
26 Δεκεμβρίου
Σάββατο
Ναι
Ναι
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)
Για ποιους είναι αργία
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.