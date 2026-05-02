Γερμανία: Εκατοντάδες συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

Επικράτησαν τα συνθήματα κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και των σχεδιαζόμενων περιορισμών των προνοιακών επιδομάτων

Yo

Θέση μάχης κατά των περικοπών θέσεων εργασίας και των μειώσεων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας έλαβαν τα συνδικάτα των εργαζομένων κατά τις σημερινές διαδηλώσεις στη Γερμανία με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά. Για «επιστροφή στις πρώτες μέρες του καπιταλισμού» και για «κοινωνική σύγκρουση», προειδοποίησε η επικεφαλής της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Γιασμίν Φαχίμι και κάλεσε τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Στις εκατοντάδες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Γερμανία επικράτησαν τα συνθήματα κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και των σχεδιαζόμενων περιορισμών των προνοιακών επιδομάτων. «Αν μας επιτεθούν, θα αντεπιτεθούμε. Πρέπει να είστε έτοιμοι να αγωνιστείτε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Με τη δύναμη και την ενέργειά σας, θα καταφέρουμε να παραμείνουμε το προπύργιο ενάντια στην επιστροφή στις πρώτες ημέρες του καπιταλισμού», δήλωσε η κυρία Φαχίμι στην κεντρική συγκέντρωση των συνδικάτων, στη Νυρεμβέργη και απέρριψε κατηγορηματικά κυρίως την κατάργηση της οκτάωρης εργασίας και τις περικοπές στις βασικές συντάξεις. «Όποιος επιτίθεται στο επίπεδο ασφάλειας των συντάξεων προκαλεί μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση», τόνισε η πρόεδρος των Συνδικάτων και απέρριψε επίσης τα μέτρα σχετικά με τη βασική ασφάλιση υγείας: «Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για περιορισμό της υγειονομικής περίθαλψης και αυτό δεν θα το δεχτούμε», τόνισε και δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι για μεταρρυθμίσεις, αλλά «θα πρέπει να είναι οι πλούσιοι που θα πληρώσουν». Επανέφερε επίσης το αίτημα για επιβολή φόρου περιουσίας, «δίκαιου» φόρου κληρονομιάς και για εισαγωγή υψηλότερου ανώτατου συντελεστή φορολόγησης.

Κατά των περικοπών στο κράτος πρόνοιας τάχθηκε όμως και η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) μιλώντας σε συγκέντρωση στο Ντούιζμπουργκ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα στύψουμε τους εργαζόμενους σαν τα λεμόνια», είπε χαρακτηριστικά. Το ζήτημα των περικοπών, το οποίο άρχισε να συζητείται από την περασμένη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο, προκαλεί ήδη σοβαρές τριβές μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού. «Το SPD θα παραμείνει η φωνή των εργαζόμενων στην κυβέρνηση», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομίας και συμπρόεδρος του κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ, μιλώντας σε συγκέντρωση στην περιοχή Ρουρ.

Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία, σήμερα διαδήλωσαν περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι σε περίπου 413 συγκεντρώσεις σε όλη τη Γερμανία, με κεντρικό σύνθημα το «Πρώτα οι δουλειές μας, μετά τα κέρδη σας».

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκατοντάδες συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά

01:29ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Καταδικάζει τις νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποσύρουν 5000 στρατιωτικούς από την Γερμανία μέσα στο επόμενο έτος

00:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο Νοτιοκορεάτη ηθοποιού: Τον βρήκαν νεκρό στο εστιατόριο του λίγο πριν τα εγκαίνια

23:48LIFESTYLE

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο ντοκιμαντέρ με άγνωστες ηχογραφήσεις - Πότε κάνει πρεμιέρα

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στο Τέξας: Νεκροί 4 παίκτες pickleball και ο πιλότος από συντριβή Τσέσνα

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Αυξάνεται η ενίσχυση για τους συνταξιούχους - Ποιοι το δικαιούνται

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Λειαίνει τις γωνίες το Ιράν: Οι υποχωρήσεις στην νέα πρόταση - Τι αναφέρει η Wall Street Journal

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ψωμί: Νέα επιστημονική έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την προέλευση του σιταριού

23:22LIFESTYLE

Ζέιν Μάλικ: Ακύρωσε όλες τις συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ - Τι συνέβη

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Γλίτωσε από θαύμα: Έσπασαν τα φρένα, έπεσε από γκρεμό και βγήκε αλώβητος

23:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εργατική Πρωτομαγιά 2026: Το Doodle της Google αφιερωμένο στους αγώνες των εργαζομένων

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Γεωργιάδη για Καισαριανή: Έχει στόχο να μπει στο Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι - «Καλό ταξίδι bro...»

19:59WHAT THE FACT

Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική

22:45LIFESTYLE

Ελένη Ράντου: Την συγχώρησα, η ασθένεια της μου έδωσε χρόνο να την καταλάβω καλύτερα

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Λειαίνει τις γωνίες το Ιράν: Οι υποχωρήσεις στην νέα πρόταση - Τι αναφέρει η Wall Street Journal

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρό το ένα από τα «Δίδυμα της Ειρήνης»: Ο 25χρονος γιος Νορβηγών διπλωματών που κληρονόμησε 5 εκατ. δολάρια από τον Έπσταϊν

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε θα κρατήσει η σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός», λέει ένοικος διαμερίσματος που πήρε φωτιά

22:05LIFESTYLE

Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάζεται σκληρά... υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντέιβιντ

21:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

21:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόφαση-σκάνδαλο της EuroLeague: Τιμωρία 3 αγωνιστικών στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 13χρονου - «Παρών» και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Οργή 89χρονου «πιστολέρο» για τις δηλώσεις της κόρης του - «Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλά», λέει ο δικηγόρος του δράστη

22:27ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας καλέσουν

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός «μπλόκαρε» λεωφορείο στο κέντρο - Προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

