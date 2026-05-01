Ηχηρή διάψευση Ράμμου για το Επικρατείας του Τσίπρα: «Γελοίες ειδήσεις»

Με απόλυτο τρόπο διέψευσε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος την πληροφορία που είχε δημοσιευτεί σε σειρά μέσων ενημέρωσης ότι ο ίδιος θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του πολιτικού φορέα που θα ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας.



Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για «ανυπόληπτα ΜΜΕ» που «λόγω αργίας Πρωτομαγιάς δεν είχαν φαίνεται άλλες ειδήσεις για να εντυπωσιάσουν», ενώ τονίζει ότι η πληροφορία αποτελεί «εφεύρεση».



«Παρότι μια τέτοια είδηση είναι ανάξια διαψεύσεως, θα το κάνω, διότι δεν θέλω να ανακατεύεται άλλο το όνομα μου σε τέτοια σενάρια από ανθρώπους που είναι πρόδηλο πως κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια», τονίζει κατηγορηματικά ο κ. Ράμμος.



«Όπως έχω πει άπειρες φορές, έχω αρκετές άλλες ασχολίες στην ζωή μου, που μου δίνουν πλήρη ικανοποίηση και δεν είχα ποτέ, ούτε έχω βεβαίως και τώρα, σκοπό να αναμειχθώ με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργό πολιτική. Είναι κάτι που δεν με αφορά και μου είναι εντελώς ξένο. Έτσι ελπίζω άπαξ δια παντός να σταματήσουν αυτές οι γελοίες "ειδήσεις" από αυτούς που τα έχουν ξαναπεί άπειρες φορές κατά το παρελθόν, και ενώ έχουν διαψευστεί, τα αναμασούν» καταλήγει ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ.

Διαβάστε επίσης