Κοζάνη: Σύλληψη 29χρονου για όπλα, ναρκωτικά και κροτίδες

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Κοζάνη, μετά από έρευνα που έγινε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας στην κατοικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με ναρκωτικά και παράνομο οπλισμό. Συγκεκριμένα βρέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, δύο τρίφτες, ένα γυάλινο βάζο με κάνναβη, καθώς και 34 κροτίδες και 5 πυροτεχνήματα.

Επιπλέον, στο σπίτι του εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια μήκους 11 εκατοστών και μία ματσέτα περίπου μισού μέτρου.

Ο 29χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και βεγγαλικών. Μετά τη διαδικασία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.