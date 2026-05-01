Εργατική Πρωτομαγιά 2026: Το Doodle της Google αφιερωμένο στους αγώνες των εργαζομένων

Η Πρωτομαγιά λειτουργεί ως υπενθύμιση για τη συνέχιση της προστασίας και ενίσχυσης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά, η Google παρουσιάζει σήμερα ένα αφιερωματικό Doodle που αναδεικνύει τους αγώνες των εργαζομένων και των συνδικαλιστών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των σύγχρονων εργασιακών δικαιωμάτων. Η πρωτομαγιά αποτελεί παγκόσμια ημέρα μνήμης και διεκδίκησης για τα δικαιώματα των εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση του οκτάωρου.

Η Εργατική Πρωτομαγιά τιμάται σε περισσότερες από 160 χώρες ως ημέρα απεργίας και διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας. Στην περιγραφή του Doodle, η Google επισημαίνει ότι η ημέρα αυτή αποτελεί φόρο τιμής στους εργάτες και ακτιβιστές που έθεσαν τα θεμέλια για το σύγχρονο εργασιακό πλαίσιο. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της υπενθύμισης του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει το εργατικό δυναμικό στην κοινωνία, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η δικαιοσύνη στους μισθούς, οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας και το ισορροπημένο ωράριο.

Η 1η Μαΐου συνδέεται στενά με τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του 1886 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εργαζόμενοι απαίτησαν το σύνθημα «Οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ανάπαυση, οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος». Αυτές οι κινητοποιήσεις αποτέλεσαν τομή στη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων και έθεσαν τις βάσεις για τη θέσπιση του οκτάωρου σε πολλές χώρες παγκοσμίως.