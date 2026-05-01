Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου

Η Ελλάδα επικράτησε 15-11 της Ιταλίας στον πρώτο της αγώνα για την προκριματική φάση του World Cup, η οποία διεξάγεται στο Ρότερνταμ. 

Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου
Με το… δεξί άρχισε η Εθνική ομάδα των γυναικών, τους αγώνες της για τα προκριματικά του World Cup στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Η Ελλάδα που είναι κάτοχος του τίτλου, επικράτησε της Ιταλίας με 15-11. Κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Σίδνεϊ.

Η Εθνική μας στις 19:30 του Σαββάτου (2/5) θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, η οποία επικράτησε της Αυστραλίας 14-8.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

ΙΤΑΛΙΑ (Μαουρίτσιο Μιράρκι): Κοντορέλι, Ταμπάνι 1, Λεόνε, Κλατόφσκι 2, Γκαντ, Τσεργκόλ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεζένα, Πάπι

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Κρασσά, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη

