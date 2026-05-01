Ψωμί: Νέα επιστημονική έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την προέλευση του σιταριού

Ο Νότιος Καύκασος είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη πρώιμων γεωργικών πρακτικών και στην ιστορία της οινοποιίας.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον Νότιο Καύκασο έρχεται να αναθεωρήσει την ιστορία του σιταριού και, κατ’ επέκταση, του ψωμιού όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS, το σιτάρι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψωμιού φαίνεται πως εμφανίστηκε πριν από περίπου 8.000 χρόνια στην περιοχή της σημερινής Γεωργίας, μέσα από φυσική διασταύρωση εξημερωμένου σιταριού με άγριο είδος χόρτου.

Η έρευνα βασίζεται σε ευρήματα από νεολιθικούς οικισμούς, όπου οι επιστήμονες εντόπισαν αποτυπώματα στάχυων σε αρχαία πλίνθινα υλικά, καθώς και φυτικά υπολείμματα που δείχνουν πρώιμες προσπάθειες καλλιέργειας και γεωργικών πειραματισμών.

Οι περιοχές αυτές ανήκουν στον πολιτισμό Shulaveri–Shomutepe, που αναπτύχθηκε στον Νότιο Καύκασο χιλιάδες χρόνια πριν, καλύπτοντας τμήματα της σημερινής Γεωργίας, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι τα ευρήματα δείχνουν πως οι πρώιμες αυτές κοινωνίες βρίσκονταν ανάμεσα στους πρώτους αγρότες της ιστορίας, με την περιοχή να αποτελεί πιθανό κέντρο εξημέρωσης του σιταριού.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η εμφάνιση του «σιταριού για ψωμί» φαίνεται να προέκυψε από φυσικό υβριδισμό με άγρια είδη, γεγονός που δείχνει ότι η εξέλιξή του ήταν αποτέλεσμα τόσο φύσης όσο και ανθρώπινης καλλιέργειας.

Η σημασία της ανακάλυψης ενισχύεται από το γεγονός ότι η ίδια περιοχή θεωρείται και μία από τις πιθανές γενέτειρες της οινοποιίας, κάτι που υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο ρόλο του Νότιου Καυκάσου στην εξέλιξη της γεωργίας.

Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι οι πρώτοι αγρότες της περιοχής αξιοποίησαν τις φυσικές συνθήκες και τις διαθέσιμες γνώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση των πρώτων γεωργικών πρακτικών που έθεσαν τα θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού.