Θεσσαλονίκη: Κλειστοί μετά τις 20:00 τρεις σταθμοί του Μετρό, λόγω απεργίας της ΓΣΕΕ

Τρεις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης («Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδης», «Βούλγαρη») θα κλείσουν μετά τις 20:00 έως τις 23:00 λόγω απεργίας της ΓΣΕΕ

  • Η λειτουργία των υπόλοιπων σταθμών του Μετρό θα συνεχιστεί κανονικά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
  • Την ίδια ημέρα, τέσσερις σταθμοί («Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο») είχαν κλείσει από το πρωί έως τις 16:00 με εντολή της αστυνομίας.
Κλειστοί θα μείνουν μετά τις 20:00 έως και τη λήξη της λειτουργίας της γραμμής (23:00), τρεις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Συγκεκριμένα, θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδης» και «Βούλγαρη» για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ενώ η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης- «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»- είχαν κλείσει από σήμερα το πρωί και μέχρι τις 16:00, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Τρεις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστοί από τις 20:00 έως τη λήξη της λειτουργίας της γραμμής στις 23:00, εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης που έχει κηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Η αναστολή λειτουργίας αφορά τους σταθμούς «Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδης» και «Βούλγαρη», ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Αναστολή λειτουργίας σταθμών Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω απεργίας

Η απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ επηρεάζει τη λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι σταθμοί «Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδης» και «Βούλγαρη» θα παραμείνουν κλειστοί μετά τις 20:00 μέχρι τη λήξη της γραμμής στις 23:00. Η απόφαση αυτή έχει στόχο να υποστηρίξει τις δράσεις των εργαζομένων, ενώ παράλληλα διατηρείται η λειτουργία των υπολοίπων σταθμών, εξασφαλίζοντας σε κάποιο βαθμό την ασφάλεια και την ομαλή μετακίνηση των πολιτών.

Νωρίτερα σήμερα, και συγκεκριμένα από το πρωί έως τις 16:00, τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης — «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» — είχαν κλείσει με εντολή των αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο της διαχείρισης της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Novibet
