Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

Η ιστορία της δύσκολης καθημερινότητας ενός καθηγητή στην Κρήτη φαίνεται πως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την αφηγήθηκε κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Ηράκλειο, προκειμένου να στηλιτεύσει φαινόμενα όπως οι υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής που βρίσκονται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε ο κ. Τσίπρας «στην πραγματικότητα έχουμε δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι επιδοτούν την εργασία τους με άλλους πόρους και οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά».

Σε αυτό το πλαίσιο αφηγήθηκε και την ιστορία του συγκεκριμένου καθηγητή με τον οποίο είχε συναντηθεί νωρίτερα: «Μου έλεγε ένας καθηγητής σήμερα ότι υπήρξε και αυτό το φαινόμενο εδώ στην Κρήτη. Έκανε μάθημα το πρωί στο μαθητή και το βράδυ πήγε ντελίβερι τα σουβλάκια στο σπίτι».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για αθλιότητα, αλλά σχολίασε ότι υπάρχει και κάτι χειρότερο, το οποίο είναι το αξιακό κόστος.

«Διότι όταν αυτός ο μαθητής βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που έχει φάει τη μισή του ζωή στα θρανία, να παίρνει 900 και 800 ευρώ και να κάνει και δεύτερη δουλειά και παραδίπλα βλέπει κάποιον κομματικό στέλεχος γαλάζιο, γαλάζια ακρίδα να κάθεται και να εισπράττει επιδοτήσεις, τότε αυτό το αξιακό σύστημα των νέων αυτών ανθρώπων διαμορφώνει μια άλλη αντίληψη. Για ποιο λόγο να είμαι εγώ κορόιδο και να διαβάζω και να σπουδάσω και να κατακτήσω τη γνώση και να μείνω και εγώ έξυπνος μάγκας της αρπαχτής;», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

