Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα: Αινιγματική ανάρτηση που προκαλεί συνειρμούς
Τι δημοσίευσε στο Facebook ο πρώην πρωθυπουργός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με μια αινιγματική ανάρτηση που δείχνει μια αντίστροφη μέτρηση ανοίγει ο δρόμος για το νέο βήμα του Αλέξη Τσίπρα.
Πρόκειται για μια αντίστροφη μέτρηση 24 ωρών, η οποία ουσιαστικά τελειώνει στις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου.
Όπως ξεκαθαρίζει πάντως δεν πρόκειται για την ανακοίνωση του κόμματος αλλά για τη νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα.
Βέβαια, η αντίστροφη μέτρηση δημιουργεί αναπόφευκτους συνειρμούς και για την ίδρυση του κόμματος, για την οποία έχει γίνει τόσος λόγος το τελευταίο διάστημα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ασημένιο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης
19:05 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη
18:58 ∙ LIFESTYLE
Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Άγγελο
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
20:42 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
09:48 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί
13:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ