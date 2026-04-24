Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα: Αινιγματική ανάρτηση που προκαλεί συνειρμούς

Με μια αινιγματική ανάρτηση που δείχνει μια αντίστροφη μέτρηση ανοίγει ο δρόμος για το νέο βήμα του Αλέξη Τσίπρα.

Πρόκειται για μια αντίστροφη μέτρηση 24 ωρών, η οποία ουσιαστικά τελειώνει στις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως ξεκαθαρίζει πάντως δεν πρόκειται για την ανακοίνωση του κόμματος αλλά για τη νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Βέβαια, η αντίστροφη μέτρηση δημιουργεί αναπόφευκτους συνειρμούς και για την ίδρυση του κόμματος, για την οποία έχει γίνει τόσος λόγος το τελευταίο διάστημα.

