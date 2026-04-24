Σε τεντωμένο σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ - Πώς τον επηρεάζουν οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα

Τηλεφωνικές επικοινωνίες Φάμελλου με Παναγιωτόπουλο και Κεδίκογλου για τις δηλώσεις «διαθεσιμότητας» για το νέο κόμμα Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί πολιτική και δημοσκοπική πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας εσωτερικές εντάσεις.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ρητά ότι δεν υπάρχει σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το κόμμα προωθεί τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.
  • Υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού αν ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα του Τσίπρα κατέβουν ξεχωριστά στις εκλογές, κάτι που ζητείται να αποφευχθεί μέσω ενότητας και συνεργασίας.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Τσίπρας καλούνται να αναλάβουν ευθύνες για τη σύγκλιση των δύο πλευρών και την αποφυγή διχασμού.
  • Τηλεφωνικές επικοινωνίες Τσίπρα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν στην απόσυρση δηλώσεων για αποχώρηση από το κόμμα και αποφυγή μαζικών διαρροών προς το νέο κόμμα.
Η ολοένα και πιο κοντινή στιγμή της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί αυτονόητη δημοσκοπική, αλλά και πολιτική πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς αποτελεί κοινή παραδοχή ότι αρκετά στελέχη έχουν στραμμένο το βλέμμα προς την Αμαλίας.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται πως είναι αρκετά περίπλοκες και περνούν περίοδο ψύχρανσης, κάτι που αναδεικνύεται και από τις εσωτερικές συζητήσεις που εξελίσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος χρειάστηκε να πει ρητά και δημοσίως ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο αυτοδιάλυσης του κόμματος και διάχυσης των στελεχών στο κόμμα Τσίπρα, αλλά ότι συντεταγμένα κάνει κινήσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος του Σωκράτη Φάμελλου ήταν να βάλει τέλος στις αναφορές περί αυτοδιάλυσης, οι οποίες έδιναν την αίσθηση ενός κόμματος σε αναμονή για το τέλος του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος είπε ότι «όλες αυτές οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς «είμαστε δεσμευμένοι στις συλλογικές αποφάσεις», συμπληρώνοντας ότι είναι συντεταγμένη και ομόφωνη η απόφαση για την σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Ουσιαστικά όμως, ανακύπτει το κρίσιμο ζήτημα του πώς θα επιτευχθεί αυτή η σύγκλιση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή άλλωστε ήταν και η ουσία της πρόσφατης παρέμβασης του Γραμματέα του κόμματος Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος ζήτησε τόσο από τον Σωκράτη Φάμελλο, όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μπουν σε διαδικασία σύγκλισης, προειδοποιώντας μάλιστα και για τον κίνδυνο τα δύο κόμματα να κατέλθουν αυτόνομα στις εκλογές, κάτι που τελικά, το μόνο που θα έκανε θα ήταν να ενισχύσει τον κατακερματισμό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι δυνάμεις που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα εναλλακτικής πρέπει να προχωρήσουμε με διαδικασίες και ενότητας και ανασύνθεσης. Γιατί βάζω και τη λέξη ''ενότητα'' μέσα; Διότι θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη, και θα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το κόμμα Τσίπρα ξεχωριστά στις εκλογές. Και αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε, θα είναι αρνητική εξέλιξη. Και έχουμε ευθύνη, έχει και ο Σωκράτης Φάμελλος ευθύνη να την αποτρέψει και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως έχει ευθύνη να αποτραπεί αυτή η αρνητική εξέλιξη. Γι' αυτό μιλάω για την ανάγκη ενότητας, να υπερβούμε τον κατακερματισμό. Γιατί σωστά λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να υπάρξει πολλαπλασιασμός, δεν αρκεί η απλή άθροιση και συγκόλληση, αλλά να μην υπάρξει και αφαίρεση ή διαίρεση, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στο τέλος της ημέρας».

Παράλληλα, πίσω από τα φώτα, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί να «κλείσει» το μέτωπο των ανακοινώσεων «διαθεσιμότητας» στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα προτού το φαινόμενο πάρει μαζικές διαστάσεις.

Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Τσίπρας επικοινώνησε με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, με τον βουλευτή, αμέσως μετά, να παραχωρεί συνέντευξη στο Κόκκινο, στην οποία παίρνει πίσω τα όσα είχε πει, ότι δηλαδή είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο κόμμα Τσίπρα, καθώς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση».

Αντίστοιχο τηλεφώνημα έγινε χθες και προς τον Συμεών Κεδίκογλου, που είχε προβεί σε αντίστοιχες δηλώσεις, με τον ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραδέχεται το λάθος του.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 12χρονος ληστής στην Πάτρα – Απείλησε με μαχαίρι πεζό

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βουβός θρήνος στις Δαφνές για την 43χρονη Ελευθερία - Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Οκτώ μετασεισμούς έχει δώσει το ρήγμα μετά τα 5,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιεράπετρας

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Τεράστιο κομμάτι παγετώνα μπλοκάρει την κύρια διαδρομη αναρρίχησης στην περίοδο αιχμής

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κρήτη - δήμαρχος Ιεράπετρας: «Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, κανονικά λειτουργούν τα σχολεία»

08:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Προειδοποίηση από Τσελέντη - «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το πρόσωπό του είναι τόσο παραμορφωμένο που θα χρειαστεί πλαστική επέμβαση - 'Εχει σοβαρά εγκαύματα στα χείλη και δυσκολεύεται να μιλήσει

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τεντωμένο σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ - Πώς τον επηρεάζουν οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιώτης κέρδισε 400.000 δολάρια σε στοιχήματα για την απομάκρυνση του Μαδούρο

07:41WHAT THE FACT

Βακτήρια που «τρώνε» τη σάρκα εντοπίστηκαν σε ύδατα – Τα θύματα μπορεί να πεθάνουν μέσα σε 48 ώρες

07:36WHAT THE FACT

Ένας μύθος γκρεμίζεται: Η ευφυΐα τελικά δεν είναι sexy - Τι έδειξαν επιστημονικές έρευνες

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα; Τσεκάρετε τους παραθυρεοειδείς αδένες σας

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στο Λασίθι - Λέκκας: «Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα την κατάσταση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου «μαμούθ» 4 δισ. και επενδύσεις 24 δισ.– Το σχέδιο έως το 2030

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H πρόταση Τσίπρα για την «πατριωτική εισφορά» - Πώς θα έπειθε τους 20 «μεγάλους» να πληρώσουν

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πώς μπορεί να γίνει η απομακρυσμένη αποναρκοθέτηση με drones

07:09ΜΑΝΤΕΙΟ

Ελλάς Γαλλία συμμαχία και στην αμυντική καινοτομία, τι δεν απάντησε η Κόβεσι, Αλέξης για ανάπτυξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

08:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Προειδοποίηση από Τσελέντη - «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»

06:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το πρόσωπό του είναι τόσο παραμορφωμένο που θα χρειαστεί πλαστική επέμβαση - 'Εχει σοβαρά εγκαύματα στα χείλη και δυσκολεύεται να μιλήσει

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Οκτώ μετασεισμούς έχει δώσει το ρήγμα μετά τα 5,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιεράπετρας

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

06:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος με όπλο σπίτι του ο 55χρονος που χτύπησε την μητέρα του

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

06:52LIFESTYLE

Eurovision: «Φουντώνουν» οι αντιδράσεις - Οι επιστολές, τα «καρφιά» και η Ισπανία ρίχνει «μαύρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ