Σε τεντωμένο σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ - Πώς τον επηρεάζουν οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα

Τηλεφωνικές επικοινωνίες Τσίπρα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν στην απόσυρση δηλώσεων για αποχώρηση από το κόμμα και αποφυγή μαζικών διαρροών προς το νέο κόμμα.

Η ολοένα και πιο κοντινή στιγμή της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί αυτονόητη δημοσκοπική, αλλά και πολιτική πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς αποτελεί κοινή παραδοχή ότι αρκετά στελέχη έχουν στραμμένο το βλέμμα προς την Αμαλίας.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται πως είναι αρκετά περίπλοκες και περνούν περίοδο ψύχρανσης, κάτι που αναδεικνύεται και από τις εσωτερικές συζητήσεις που εξελίσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος χρειάστηκε να πει ρητά και δημοσίως ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο αυτοδιάλυσης του κόμματος και διάχυσης των στελεχών στο κόμμα Τσίπρα, αλλά ότι συντεταγμένα κάνει κινήσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Στόχος του Σωκράτη Φάμελλου ήταν να βάλει τέλος στις αναφορές περί αυτοδιάλυσης, οι οποίες έδιναν την αίσθηση ενός κόμματος σε αναμονή για το τέλος του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος είπε ότι «όλες αυτές οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς «είμαστε δεσμευμένοι στις συλλογικές αποφάσεις», συμπληρώνοντας ότι είναι συντεταγμένη και ομόφωνη η απόφαση για την σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Ουσιαστικά όμως, ανακύπτει το κρίσιμο ζήτημα του πώς θα επιτευχθεί αυτή η σύγκλιση με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή άλλωστε ήταν και η ουσία της πρόσφατης παρέμβασης του Γραμματέα του κόμματος Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος ζήτησε τόσο από τον Σωκράτη Φάμελλο, όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μπουν σε διαδικασία σύγκλισης, προειδοποιώντας μάλιστα και για τον κίνδυνο τα δύο κόμματα να κατέλθουν αυτόνομα στις εκλογές, κάτι που τελικά, το μόνο που θα έκανε θα ήταν να ενισχύσει τον κατακερματισμό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι δυνάμεις που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα εναλλακτικής πρέπει να προχωρήσουμε με διαδικασίες και ενότητας και ανασύνθεσης. Γιατί βάζω και τη λέξη ''ενότητα'' μέσα; Διότι θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη, και θα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το κόμμα Τσίπρα ξεχωριστά στις εκλογές. Και αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε, θα είναι αρνητική εξέλιξη. Και έχουμε ευθύνη, έχει και ο Σωκράτης Φάμελλος ευθύνη να την αποτρέψει και ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως έχει ευθύνη να αποτραπεί αυτή η αρνητική εξέλιξη. Γι' αυτό μιλάω για την ανάγκη ενότητας, να υπερβούμε τον κατακερματισμό. Γιατί σωστά λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να υπάρξει πολλαπλασιασμός, δεν αρκεί η απλή άθροιση και συγκόλληση, αλλά να μην υπάρξει και αφαίρεση ή διαίρεση, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στο τέλος της ημέρας».

Παράλληλα, πίσω από τα φώτα, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί να «κλείσει» το μέτωπο των ανακοινώσεων «διαθεσιμότητας» στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα προτού το φαινόμενο πάρει μαζικές διαστάσεις.

Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Τσίπρας επικοινώνησε με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, με τον βουλευτή, αμέσως μετά, να παραχωρεί συνέντευξη στο Κόκκινο, στην οποία παίρνει πίσω τα όσα είχε πει, ότι δηλαδή είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο κόμμα Τσίπρα, καθώς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση».

Αντίστοιχο τηλεφώνημα έγινε χθες και προς τον Συμεών Κεδίκογλου, που είχε προβεί σε αντίστοιχες δηλώσεις, με τον ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραδέχεται το λάθος του.