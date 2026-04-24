H πρόταση Τσίπρα για την «πατριωτική εισφορά» - Πώς θα έπειθε τους 20 «μεγάλους» να πληρώσουν

«Εγώ δεν έχω ταξικό μένος, έχω πατριωτική ευθύνη», διαμήνυσε ο πρώην πρωθυπουργός από τους Δελφούς

Αντώνης Ρηγόπουλος

H πρόταση Τσίπρα για την «πατριωτική εισφορά» - Πώς θα έπειθε τους 20 «μεγάλους» να πληρώσουν

  • Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε την «πατριωτική εισφορά» ως μέτρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 300 εκατ. ευρώ, ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες.
  • Οι 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα έχουν κερδοφορία προ φόρων που αντιστοιχεί στο 79% της συνολικής κερδοφορίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Η εισφορά θα συγκεντρώνεται σε ειδικό λογαριασμό για τη στέγη, την παιδεία, την υγεία και την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους.
  • Ο Τσίπρας πιστεύει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πειστούν να συμμετάσχουν, εφόσον εμπλέκονται στη διαχείριση των χρημάτων για το κοινό καλό.
  • Τόνισε ότι η πρότασή του βασίζεται σε πατριωτική ευθύνη και όχι σε ταξικό μίσος.
Μια από τις πολλές «ειδήσεις» που έβγαλε η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ των Δελφών είναι και τα όσα είπε για τη λεγόμενη «πατριωτική εισφορά» που προτείνει.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην οικονομία και τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία τόνισε ότι από τις 260.000 επιχειρήσεις στη χώρα, αυτές που είχαν τζίρο πάνω από 300.000.000 ευρώ ήταν περίπου 300. Οι 10 ισχυρότερες από αυτές είχαν τζίρο 65 δισεκ. ευρώ. και κέρδη πάνω από 10 δισεκ. το 2025. Οι 20 ισχυρότερες είχαν κερδοφορία προ φόρων ίση με το 79% της συνολικής κερδοφορίας της επιχειρηματικής εταιρικής δραστηριότητας της χώρας.

Όπως είπε, «μιλάμε για 20-30-100 που τους ξέρουμε με το όνομά τους και το επώνυμό τους».

Παρουσιάζοντας το σχέδιό του για την πατριωτική εισφορά ο πρώην πρωθυπουργός είπε τα εξής:

«Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός σε συνθήκες κανονικότητας -γιατί τότε δεν είχαμε μαντίλι να κλάψουμε- θα τους έλεγα:

"Για ελάτε εδώ! Για καθίστε εδώ! Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας οχτακόσια ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει το τετρακοσάρι στα ενοίκια; Θεωρείτε φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός χίλια οκτακόσια ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδωρήματα των ασθενών του; Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουν; Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία; Είναι πατριωτισμός αυτό;"

»Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα, τους περισσότερους από αυτούς. Και ξέρετε γιατί; Γιατί πολλοί από αυτούς έχουν μια αντίληψη ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι καμία κοινωνία με τόσο μεγάλες αντιθέσεις.

Μάλιστα εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι θα μπορούσε να πείσει τους συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες, εμπλέκοντάς τους ουσιαστικά στις αποφάσεις για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματά που θα συγκεντρώνονται από αυτούς.

Όπως είπε, «εγώ δεν έχω ταξικό μένος, έχω πατριωτική ευθύνη», και εξήγησε:

«Αυτά τα χρήματα λοιπόν, από αυτή την πατριωτική εισφορά των κερδών των πολύ υψηλών κερδοφόρων επιχειρήσεων θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό. Δεν θα πάνε στον κουβά. Σε έναν ειδικό λογαριασμό, με στόχο τις επόμενες γενιές του τόπου, δηλαδή στέγη, παιδεία και την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Στέγη, παιδεία, έρευνα, υγεία. Και θα τους έλεγα "ελάτε, να συμφωνήσουμε και πώς θα διαχειριστούμε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό για να πιάσει τόπο"»

