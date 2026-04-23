Τσίπρας: Ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί μετά από όσα είπε η Κοβέσι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, με τον πρώην πρωθυπουργό να τονίζει ευθύς εξαρχής την ανάγκη να παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να προκυρήξει εκλογές. Μάλιστα είπε ότι αν αυτό συνέβαινε, τότε θα ανακοίνωνε την ίδρυση του πολιτικού του φορέα ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

«Μετά από όσα είπε σήμερα η Ευρωπαία εισαγγελέας που μίλησε για απάτη, διαφθρορά, έγκλημα, κατάχρηση εξουσίας, αν είχαμε έναν κανονικό Ευρωπαίο πρωθυπουργό θα είχε παραιτηθεί σήμερα και θα προκηρύσσονταν εκλογές. Άρα σε αυτή την υποθετική περίπτωση θα σας έλεγα ότι σε μια εβδομάδα θα ανακοινωθεί. Αλλά δεν έχουμε κανονικότητα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μην κάνω hop πριν πηδήξω το χαντάκι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «πυκνώνουν τα σύννεφα, η κυβέρνηση παράγει περισσότερες ανισότητες απ'όσες μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός. Χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή. Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι κανονικότητα».

«Αναγκαίο να ανακάμψει η Αριστερά»

Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι δεν ξέρει «αν υπάρχει χώρος», για μια αριστερή πολιτική, «αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ανάγκη». Και συμπλήρωσε: «Όταν βιώνουμε πλέον μια δραματική περίοδο με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με το δίκαιο του ισχυρού, και γιγαντώντονται στη χώρα μας οι ανισότητες και η αδικία, όταν βλέπουμε να είναι ξανά πρόσφορο το έδαφος για την αντιπολιτική και για το αυγό του φιδιού την ακροδεξιά, τότε είναι ανάγκη να υπάρξει χώρος για τις προοδευτικές ιδέες και την Αριστερά. Η οποία στην ιστορία δεν ήταν πάντα νικήτρια. Πολλές φορές ηττήθηκε. Αλλά στις πιο σκοτεινές εποχές ήταν πάντα το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε ό,τι πιο θετικό: η πρόοδος, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, το διεθνές δίκαιο που σήμερα βάλλεται από παντού. Είναι ανγκαίο να ανακάμψει η Αριστερά. Μια κυβερνώσα όμως Αριστερά που δεν είναι μόνο για να διαμαρτύρεται και πιστεύω ότι το πιο αναγκαίο για να ανακάμψει είναι να μην ξεχνάει για ποιους υπάρχει».

Αναφερόμενος στα μερίσματα τόνισε ότι για να χρηματοδοτηθούν όλες οι προτάσεις του χρειάζεται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με μια ισορροπία έμμεσων και άμεσων φόρων, αλλά και να γίνει δικαιότερη η φορολογία της κινητής περιουσίας. «Δεν μπορεί κάποιος που έχει εισόδημα μέχρι 10.000 να φορολογείται με 9% κάποιος με εισόδημα 1 εκατ. από μερίσματα να φορολογείται με 5%», τόνισε.

«Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη»

Και πρόσθεσε: «Ο βασικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι αυτό που ονομάσαμε πατριωτική εισφορά. Από τις 260.000 επιχειρήσεις στη χώρα, αυτοί που είχαν τζίρο άνω των 300 εκατ. ευρώ ήταν περίπου 300. Οι 10 ισχυρότερες είχαν τζίρο πάνω από 65 δισ. ευρώ. Μιλάμε για 20, 30, 100 που τους ξέρουμε με το όνομά τους. Αν ήμουν πρωθυπουργός σε συνθήκες κανονικότητας θα τους έλεγα 'για ελάτε εδώ! Θεωρείτε λογικό να παίρνει ο δάσκαλος 800 ευρώ, ο γιατρός 1800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδωρήματα των ασθενών του; Οι νέοι που θέλουν να κάνουν έρευνα να μην έχουν σπίτι;' Εγώ θεωρώ ότι τους περισσότερους από αυτούς θα τους έπειθα. Γιατί το πιστεύουν κι αυτοί ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι καμία κοινωνία με τόσο μεγάλες αντιθέσεις. Θα τους έπειθα, να διαφημίσουν αυτή την παρέμβαση. Εγώ δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη. Αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό με στόχο τις επόμενες γενιές: στέγη, υγεία παιδεία. Και θα τους έλεγα ελάτε να συμφωνήσουμε και πώς θα διαχειριστούμε αυτό τον λογαριασμό. Καμία οικονομία δεν αναπτύχθηκε έτσι πουθενά στον κόσμο».

Μιλώντας για την ακρίβεια, σχολίασε ότι δεν μπορεί να παράγεται ένα προϊόν με 1 ευρώ και να πουλιέται στο ράφι 5 ευρώ. «Ζούμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν μπορεί να έχουμε στο κινητό μας τα πάντα αλλά να μην μπορούμε να δούμε πόσο πουλάει ο παραγωγός στον πρώτο μεσάζοντα, πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν και πόσο φτάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Το Ινστιτούτο ετοιμάζει μια νέα πλατφόρμα, ένα παρατηρητήριο τιμών. Δεν μπορεί να έχει 500% κέρδρος το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να υπάρχει διατίμηση, το κράτος να παρέμβει. Είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο σύνθετα. Δεν μπορεί να υπάρχει επισιτιστική κρίση για κάποιους και να είναι οι πάνες στο 24% ΦΠΑ. Δεν μπορεί τα βασικά τρόφιμα να μην είναι στο 6% ΦΠΑ και να μην υπάρχει σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν μπορεί να έχουμε 15.000 κατοικίες Airbnb στην Αθήνα και κάποιες εταιρείες να έχουν 300-600 ακίνητα. Θα κάνουμε (σ.σ. για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις) ό,τι ακολούθησαν με ριζοσπαστικό τρόπο μια σειρά ευρωπαϊκές πόλεις».

Eurokinissi

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε επιπλέον ότι «η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική γιατί φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες αν συνεχίσουμε έτσι».

«Έρχομαι ξανά στην πολιτική δραστηριότητα με φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος»

Όσο για τις πολιτικές εξελίξεις και την επάνοδό του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «έρχομαι ξανά στην πολιτική δραστηριότητα με φιλοδοξία να είμαι χρήσιμος. Το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο είναι το κρίσιμο. Από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει».

Και πρόσθεσε: «Δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό σε ένα κόμμα που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, αλλά για να αλλάξουν αυτές. Οι εκλογές θα οδηγήσουν σε συσχετισμούς και αυτοί οι συσχετισμοί θα μας οδηγήσουν σε αποφάσεις. Αυτό που με αφορά δεν είναι απλά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής. Ένα άλλο κυβερνητικό σχέδιο για να ανακάμψει η οικονομία και να σωθεί η κοινωνία».

«Κάθε σύμπνοια είναι καλοδεχούμενη» σχολίασε με νόημα ερωτώμενος για το ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας συμφώνησε με θέρμη για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Η χώρα πρέπει να επανέλθει στην πάγια εθνική της στρατηγική που ήταν η ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να αξιοποιεί τις δυνατότητές της προκειμένου να κερδίζει και όχι να δίνει λευκές επιταγές. Επτά χρόνια η χώρα δίνει λευκές επιταγές. Ανανεώθηκαν επ' αόριστον για τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη και άλλες τέσσερις. Τι κερδίσαμε; Δεν είδα να κερδίζουμε κάτι. Ο EastMed χάθηκε, το καλώδιο δεν μπορούμε να το ποντίσουμε, F16 πάνε στην Τουρκία, στείλαμε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία και η Σαουδική Αραβία κάνει συμφωνίες με την Τουρκία. Άρα πρέπει να προσδιορίσουμε τη θέση και τον ρόλο μας. Να πουμε 'σας αγαπάμε, θέλουμε να είμαστε σύμμαχοι, αλλά δεν γίνεται να χρησιμοποιείτε δικές μας στρατιωτικές εγκαταστάσεις όταν υπάρχει κίνδυνος για την ακεραιότητα οποιουδήποτε μέρους της ελληνικής επικράτειας'».

