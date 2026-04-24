Αλέξης Τσίπρας: Τι σημαίνει σήμερα να είσαι αριστερός

Τον δικό του «ορισμό» της έννοιας της Αριστεράς κλήθηκε να δώσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο φόρουμ των Δελφών και τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου.

Ο κ. Τσίπρας, παραδεχόμενος ότι οι παραδοσιακές πολιτικές έννοιες θολώνουν στην εποχή μας, περιέγραψε τις βασικές αρχές και αξίες που ο ίδιος θεωρεί ότι μαζί συγκροτούν τη δική του αριστερή ταυτότητα.

«Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα που μου κάνετε, "τι σημαίνει να είσαι αριστερός;" Πολύ απλά σημαίνει κατά τη γνώμη μου πάντα να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Να έχεις ως πυξίδα λειτουργίας τη δημοκρατία, τη συμπερίληψη. Να είσαι έντιμος και αφοσιωμένος στο λαό και στην πατρίδα. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία οι νέες γενιές να μαθαίνουν ιστορία.

Όπως είπε, «αν δεν γνωρίζουμε τις ρίζες μας και δεν τιμούμε τις ρίζες μας, τότε κινδυνεύουμε με την πρώτη βροχή, το ρέμα να μας παρασύρει. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι κυρίως η νέα γενιά πρέπει να γνωρίσει ότι σ’ αυτό τον τόπο υπήρξαν άνθρωποι πατριώτες που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και για την πατρίδα και έδωσαν και τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι».