Κούβα: Καταδικάζει τις νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ
Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν συγκεκριμένα ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση
Η Κούβα καταδίκασε σήμερα ως «παράνομες» και «καταχρηστικές» τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ κατά της Αβάνας, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.
«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ανήσυχη και απαντά με νέα μονομερή, παράνομα και καταχρηστικά καταναγκαστικά μέτρα κατά της Κούβας», δήλωσε ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες με ανάρτηση στο X.
Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν συγκεκριμένα ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση και επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη μετανάστευση.
Διαβάστε επίσης
02:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν
01:57 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία: Εκατοντάδες συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά
01:29 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα: Καταδικάζει τις νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ
00:31 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
17:23 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος
19:59 ∙ WHAT THE FACT
Ο Ντα Βίντσι διέγνωσε κατά λάθος μια θανατηφόρα ασθένεια 346 χρόνια πριν την ιατρική
22:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ