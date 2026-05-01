Μπάρος: Η άμμος της Σαχάρας χρωματίζει το χιόνι του θρυλικού υψηλότερου περάσματος της Ελλάδας

Σουρεαλιστικές εικόνες εμφανίζονται τις τελευταίες εβδομάδες στο πέρασμα του Μπάρου, το υψηλότερο ορεινό πέρασμα της Ελλάδας, που ενώνει Ήπειρο και Θεσσαλία.

Το χιόνι έχει βαφτεί ροζ και καφέ, μεταμορφώνοντας το βουνό σε ένα τοπίο που μοιάζει σχεδόν με τον Άρη.

Η «ευθύνη» σύμφωνα με το meteoweb, ανήκει στη σκόνη της Σαχάρας, την οποία ο άνεμος μεταφέρει από την έρημο της Βόρειας Αφρικής, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Πίνδο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Όπως εξηγεί, όταν αυτά τα σύννεφα άμμου συναντούν μια κακοκαιρία, τα σωματίδια αναμιγνύονται με τις βροχοπτώσεις και καταλήγουν παγιδευμένα στα νιφάδες χιονιού ή εναποτιθέμενα στην επιφάνειά τους. Έτσι, αυτό που πέφτει στο έδαφος δεν είναι πλέον το κλασικό λευκό χιόνι, αλλά ένα χρωματιστό στρώμα από κόκκους πλούσιους σε μέταλλα και οξείδια σιδήρου, υπεύθυνα για τις ροζ και καφέ-πορτοκαλί αποχρώσεις.

Το χιόνι που έχει «λερωθεί» από την άμμο αντανακλά λιγότερο το φως του ήλιου, ζεσταίνεται πιο γρήγορα και τείνει να λιώνει νωρίτερα σε σύγκριση με ένα λευκό στρώμα.

Για τα μηχανήματα που πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο σε υψόμετρο σχεδόν 1900 μέτρων, οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, καθώς το χιόνι είναι βαρύτερο, πιο συμπαγές και συχνά πιο ασταθές.