Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

Τι συμβαίνει με το «Σόι σου» και τον ALPHA;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά
Η φετινή σεζόν σήμανε μία σημαντική επιστροφή στη μικρή οθόνη, εκείνη της σειράς «Το Σόι σου» στον ALPHA. Η κωμωδία από την πρώτη στιγμή σάρωσε σε νούμερα τηλεθέασης, τα οποία διατηρεί μέχρι και τώρα.

Η απόφαση για την επόμενη σεζόν έχει ληφθεί, όπως είχαμε γράψει ξανά στο Newsbomb, ωστόσο πλέον η ανακοίνωση ήρθε και από τον πρωταγωνιστή Γιάννη Δρακόπουλο.

Ο αγαπημένος Μιχάλης μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@star» είπε: «Η επιστροφή πέτυχε και από όσο γνωρίζω θα συνεχίσουμε μάλλον και του χρόνου. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι το απολαμβάνουμε. Ρωτάω για τα νούμερα τηλεθέασης, έχω μια αγωνία να δω αν εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά. Η σειρά έχει επιτυχία λόγω του καστ, έχουμε δέσει μεταξύ μας. Υπήρχε μια ανησυχία για την επιστροφή, αλλά δεν μας επηρέασε στα γυρίσματα».

«Το Σόι σου» λοιπόν θα συνεχίσει να κρατά συντροφιά στο κοινό με ξεκαρδιστικά επεισόδια. Το προσεχές διάστημα, θα δούμε τη Λυδία και την Αντωνία να δέχονται ξαφνικά μια αναπάντεχη επίθεση αγάπης από την Αλεξάνδρα! Ο Σάββας ανησυχεί για τα λογικά της, οι νύφες της ανησυχούν για το τι τους ετοιμάζει… Η αλήθεια είναι πιο απλή: Η Αλεξάνδρα θα λάβει κρυφά μέρος στον διαγωνισμό «Η πεθερά της χρονιάς»! Μυστική βοηθός της, η χειμαρρώδης μοδίστρα Μπετίνα, που θα ράψει φορέματα της τελετής! Οι εκδηλώσεις λατρείας της Αλεξάνδρας συνεχίζονται, ώσπου η Αντωνία και η Λυδία ανακαλύπτουν την αλήθεια… Αποφασίζουν να την εκδικηθούν για όσα έχουν υποστεί από εκείνη τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα η Αλεξάνδρα να πληγωθεί και να μπει σε σκέψεις… Τότε είναι που η Λυδία και η Αντωνία καταλαβαίνουν ότι το παρατράβηξαν και μετανιώνουν!

Διαβάστε επίσης

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Το Brent ξεπέρασε τα $126 το βαρέλι - Έφτασε σε υψηλό τετραετίας

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάσβεσης και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες και βίντεο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο με την καραμπίνα

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ενημερώνεται για τις στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, ενώ εντείνει την οικονομική πίεση

16:26ANNOUNCEMENTS

Τεχνολογία, καινοτομία και υπεύθυνη ανάπτυξη στο επίκεντρο της παρουσίας της Nova στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

16:23ΥΓΕΙΑ

Μειώνεται η λιποπρωτεΐνη(α); Τι λειτουργεί πραγματικά

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Μαλί για να πολεμήσουν την τρομοκρατία

16:20ANNOUNCEMENTS

«Ομάδα Σημαίνει»: Το ντοκιμαντέρ της Novibet για τη δύναμη του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Προειδοποίησε για πιθανές ελλείψεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πολύωρη αναστολή τεσσάρων σταθμών στο μετρό την Πρωτομαγιά

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για διαπραγματεύσεις «αν η Ουάσιγκτον αλλάξει στάση»

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον: Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους – Βίντεο

15:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια η ΕΚΤ εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας - Στάση αναμονής

15:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπημένη μου Τζάκι»: Η χαμένη επιστολή, 23 χρόνια μετά, οι άγνωστες λεπτομέρειες και η φιλία

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφοπλίζει και συλλαμβάνει διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει βουτιά του υδράργυρου σε Αθήνα και άλλες πόλεις -Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά ΣΥΡΙΖΑ: Μιλάτε για Κράτος Δικαίου εσείς που αφαιρέσατε 5 χρόνια από τη ζωή μου

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκά «ερωτήματα» για τα τηλεφωνήματα Τραμπ με Πούτιν - Τι είπε η Κάγια Κάλας

Novibet
15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον: Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφοπλίζει και συλλαμβάνει διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει…» – Συγκλονίζει η μαρτυρία για το τροχαίο με θύμα 13χρονο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει βουτιά του υδράργυρου σε Αθήνα και άλλες πόλεις -Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο με την καραμπίνα

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Χόλιγουντ: Πριν δολοφονήσει και διαμελίσει την 14χρονη, ο D4vd είχε γυρίσει «προφητικά» βίντεο προαναγγέλλοντας τον θάνατό της

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Καλά τους έκανε ο 89χρονος» φώναζε το ζευγάρι που επιτέθηκε σε υπαλλήλους της ΔΥΠΑ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους – Βίντεο

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Κοιλάδα του Θανάτου: Το πιο ζεστό μέρος της Γης γέμισε πολύχρωμα λουλούδια - Βίντεο

13:51LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Διακόπες με την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα στη Γαλλική Πολυνησία

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

12:57ΕΘΝΙΚΑ

Ο «πόλεμος πλήρους κλίμακας» και η ομιλία Δένδια που αφιόνισε τους Τούρκους: «Ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει κατά νου ότι θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους»

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βραζιλία: Έθαψε την 5χρονη κόρη της ζωντανή και την τσιμέντωσε - «Κουφός είσαι; Πέθανε»

