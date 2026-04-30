Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

Η φετινή σεζόν σήμανε μία σημαντική επιστροφή στη μικρή οθόνη, εκείνη της σειράς «Το Σόι σου» στον ALPHA. Η κωμωδία από την πρώτη στιγμή σάρωσε σε νούμερα τηλεθέασης, τα οποία διατηρεί μέχρι και τώρα.

Η απόφαση για την επόμενη σεζόν έχει ληφθεί, όπως είχαμε γράψει ξανά στο Newsbomb, ωστόσο πλέον η ανακοίνωση ήρθε και από τον πρωταγωνιστή Γιάννη Δρακόπουλο.

Ο αγαπημένος Μιχάλης μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@star» είπε: «Η επιστροφή πέτυχε και από όσο γνωρίζω θα συνεχίσουμε μάλλον και του χρόνου. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι το απολαμβάνουμε. Ρωτάω για τα νούμερα τηλεθέασης, έχω μια αγωνία να δω αν εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά. Η σειρά έχει επιτυχία λόγω του καστ, έχουμε δέσει μεταξύ μας. Υπήρχε μια ανησυχία για την επιστροφή, αλλά δεν μας επηρέασε στα γυρίσματα».

«Το Σόι σου» λοιπόν θα συνεχίσει να κρατά συντροφιά στο κοινό με ξεκαρδιστικά επεισόδια. Το προσεχές διάστημα, θα δούμε τη Λυδία και την Αντωνία να δέχονται ξαφνικά μια αναπάντεχη επίθεση αγάπης από την Αλεξάνδρα! Ο Σάββας ανησυχεί για τα λογικά της, οι νύφες της ανησυχούν για το τι τους ετοιμάζει… Η αλήθεια είναι πιο απλή: Η Αλεξάνδρα θα λάβει κρυφά μέρος στον διαγωνισμό «Η πεθερά της χρονιάς»! Μυστική βοηθός της, η χειμαρρώδης μοδίστρα Μπετίνα, που θα ράψει φορέματα της τελετής! Οι εκδηλώσεις λατρείας της Αλεξάνδρας συνεχίζονται, ώσπου η Αντωνία και η Λυδία ανακαλύπτουν την αλήθεια… Αποφασίζουν να την εκδικηθούν για όσα έχουν υποστεί από εκείνη τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα η Αλεξάνδρα να πληγωθεί και να μπει σε σκέψεις… Τότε είναι που η Λυδία και η Αντωνία καταλαβαίνουν ότι το παρατράβηξαν και μετανιώνουν!

