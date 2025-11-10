Ξεκινά το «Αμοργόραμα»: Η Αμοργός γίνεται πρότυπο βιώσιμης αλιείας

Υπεγράφη σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, η ένταξη του ολοκληρωμένου προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης των Περιοχών Περιορισμού Αλιείας στην Αμοργό, στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027».

Στο θέμα είχε αναφερθεί προ μηνός κατά την επίσκεψή του στο νησί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δράση «Αμοργόραμα», που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.443.520 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιστημονικός φορέας υλοποίησης είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αναλαμβάνει τις βιολογικές και οικολογικές καταγραφές, την κοινωνικοοικονομική αποτίμηση για τις τοπικές κοινότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης της αλιευτικής δραστηριότητας, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με τεκμηριωμένα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου 2025, δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ υπ.73) που ορίζει τα ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία στην παράκτια ζώνη της νήσου Αμοργού.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Με το Αμοργόραμα περνάμε από τη θεωρία στην πράξη: η προστασία των θαλάσσιων πόρων, η στήριξη των αλιέων και η παρακολούθηση με αξιόπιστα δεδομένα γίνονται ένα ενιαίο σχέδιο, με στόχο την βιώσιμη αλιεία. Ευχαριστούμε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την επιστημονική ηγεσία του και την τοπική κοινωνία της Αμοργού για τη συνεργασία. Η Αμοργός μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλο το Αιγαίο».

Τι προβλέπει το πρόγραμμα:

· Συστηματικές θαλάσσιες δειγματοληψίες και οικολογική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

· Κοινωνικοοικονομική αποτύπωση για δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση υπέρ των παράκτιων κοινοτήτων.

· Ψηφιακή παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας και διαρκείς δείκτες για προσαρμοστικές αποφάσεις.

· Ανοικτή διάχυση αποτελεσμάτων σε αλιείς, φορείς και πολίτες.

Η Αμοργός είναι από τις πρώτες περιοχές όπου οι ίδιοι οι αλιείς, μέσω του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού, ζήτησαν θεσμικά μέτρα διαχείρισης των αλιευτικών πόρων. Με την επιστημονική καθοδήγηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον συντονισμό του ΥΠΑΑΤ, το «Αμοργόραμα» ευθυγραμμίζει την προστασία οικοσυστημάτων και τη βιωσιμότητα επαγγέλματος, προσφέροντας ένα ρεαλιστικό μοντέλο για την ελληνική παράκτια αλιεία.

