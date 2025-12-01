Βρετανία: 18χρονος βγήκε από ασθενοφόρο και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο

Ένας 18χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη Βρετανία αφού βγήκε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο και χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο M5, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11), μεταξύ των κόμβων 20 και 21, αφού το όχημα είχε σταματήσει για να παράσχει περαιτέρω περίθαλψη στον αυτοκινητόδρομο.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας μεταφερόταν στο νοσοκομείο, αλλά «βγήκε από το ασθενοφόρο» και στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

Ένας αστυνομικός που δεν ήταν σε υπηρεσία προσπάθησε να μεταφέρει τον άνδρα σε ασφαλές μέρος, αλλά ο 18χρονος χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο που ταξίδευε προς τα νότια και πέθανε ακαριαία.

Ο άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Joanne Hall, από την Αστυνομία του Avon και του Somerset, δήλωσε ότι οι σκέψεις τους είναι με την οικογένεια του έφηβου και ότι η αστυνομία και το προσωπικό του ασθενοφόρου είναι επίσης «εξαιρετικά συγκλονισμένοι» από το συμβάν.

Ανέφερε ότι το περιστατικό έχει παραπεμφθεί στο Ανεξάρτητο Γραφείο για την Συμπεριφορά της Αστυνομίας (IOPC), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Ο αυτοκινητόδρομος M5 έκλεισε για να αντιμετωπιστεί το περιστατικό, αλλά άνοιξε ξανά τη Δευτέρα το πρωί.

*Με πληροφορίες από Sky News

Διαβάστε επίσης