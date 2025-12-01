Οι ΗΠΑ ακυρώνουν τους δασμούς σε βρετανικά φαρμακευτικά προϊόντα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Κίρ Σταρμερ κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξαιρέσει τα βρετανικής προέλευσης φαρμακευτικά σκευάσματα, φαρμακευτικές ουσίες και ιατρική τεχνολογία, από τους τρέχοντες και μελλοντικούς δασμούς που επιβάλλονται βάσει δύο νόμων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας κατ' αρχήν συμφωνίας στην οποία κατέληξαν Ουάσινγκτον και Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, το υπουργείο Εμπορίου και το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, η Βρετανία συμφώνησε να αυξήσει την καθαρή τιμή που καταβάλλει η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Υγείας για νέα φάρμακα κατά 25% και να συνεχίσει τις επενδύσεις των φαρμακευτικών εταιρειών της στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία στοχεύει να διασφαλίσει, σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ότι «οι Αμερικανοί ασθενείς δεν θα πληρώνουν υπερβολικές τιμές για τα φάρμακά τους για να επιδοτούν την υγειονομική περίθαλψη σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου του Λευκού Οίκου, Τζέιμισον Γκριρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Από την πλευρά της η Βρετανίδα υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε ότι αυτή η φαρμακευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ενθαρρύνει τις εταιρείες βιοεπιστημών να συνεχίσουν να επενδύουν και να καινοτομούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτή η ζωτικής σημασίας συμφωνία θα διασφαλίσει ότι οι ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λαμβάνουν τα φάρμακα αιχμής που χρειάζονται συντομότερα και ότι οι κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν ζωές», δήλωσε η Κένταλ σε ανακοίνωσή της.

«Θα επιτρέψει επίσης και θα δώσει κίνητρα στις εταιρείες βιοεπιστημών να συνεχίσουν να επενδύουν και να καινοτομούν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε η Κένταλ.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αυξήσει επίσης τις δαπάνες για καινοτόμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες κατά περίπου 25% βάσει της συμφωνίας.