Ιταλία: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο του Μιλάνου – Κοντά σε κλαμπ η επίθεση

Μια νεαρή γυναίκα, ηλικίας 24 ετών, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε κεντρική περιοχή του Μιλάνου.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 02:00, κοντά σε γνωστό κλαμπ της ιταλικής συμπρωτεύουσας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στο οποίο λειτουργεί ειδικό Κέντρο Παροχής Βοήθειας.

Η νεαρή αμέσως κατήγγειλε το συμβάν στους αστυνομικούς και το προσωπικό του μαγαζιού κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται ως δράστης της επίθεσης.

Φέρεται να ήπιε ποτό με την 24χρονη στο μαγαζί και αφότου βγήκαν μαζί και περπάτησαν λίγο, να της επιτέθηκε σε διπλανό χώρο στάθμευσης.

Χρήσιμα στοιχεία για το έργο των εισαγγελέων συνέλεξε ο ειδικός τομέας ερευνών των τοπικών Αρχών.