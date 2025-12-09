Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 25χρονος που διακινούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα στην Αττική, προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την ανακόοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «φέρεται να έχει διαμοιράσει μεγάλο αριθμό αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων».

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το γραφείο HSI (Homeland Security Investigations) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έφτασαν στις ελληνικές αρχές, χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών εντός ελληνικής επικράτειας φερόταν να έχει αποστείλει αλλά και να ζητήσει αρχεία με υλικό κακοποίησης ανήλικων παιδιών.

Ακολούθησε εκτεταμένη ψηφιακή έρευνα από τη Δίωξη, η οποία εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος χρήστης, από το 2024 και μετά, είχε διαμοιράσει μεγάλο αριθμό αρχείων σε πολλούς άλλους χρήστες της ίδιας εφαρμογής. Το υλικό αφορούσε ανήλικους που δεν είχαν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Κατόπιν της έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας και τη συνεργασία με παρόχους τηλεπικοινωνιών, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 25χρονο και εντόπισαν την κατοικία του στην Αττική. Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο. Στη συσκευή εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε θα σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξειδικευμένη εργαστηριακή ανάλυση, ενώ ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 25χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν από το γραφείο HSI (Homeland Security Investigations) της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος, απέστειλε και ζήτησε από χρήστη εφαρμογής συνομιλίας και ανταλλαγής αρχείων, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2024, έχει διαμοιράσει σε πλήθος χρηστών της ανωτέρω εφαρμογής μεγάλο αριθμό αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη αλληλογραφία, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από επικοινωνία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του κατηγορούμενου σε περιοχή της Αττικής.

Σε έρευνα που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2025 στην εν λόγω οικία, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ παράλληλα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

