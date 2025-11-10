Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

Ενώπιων του τακτικού ανακριτή για να λογοδοτήσει βρέθηκε σήμερα μία 55χρονη από τη Λευκορωσία προκειμένου να λογοδοτήσει για μία σειρά κακουργηματικών πράξεων που κατηγορείται σχετικά με την κακοποίηση ανήλικων δίδυμων.

Η κλήση σε απολογία και το νομικό πλαίσιο

Η 55χρονη καλείται να αντικρούσει βαριές κατηγορίες που αφορούν βιασμό σε βάρος ανηλίκου από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος από δράστη με σχέσεις οικειότητας με το περιβάλλον του, καθώς και πορνογραφία ανηλίκων με παραγωγή και κατοχή υλικού μέσω πληροφοριακών συστημάτων με άσκηση ή απειλή βίας σε παιδιά κάτω των δώδεκα ετών.

Η 55χρονη φέρεται να προέβη στις προαναφερόμενες πράξεις το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2019 έως τις αρχές Ιουλίου του 2022.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις των ανήλικων και η εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες

Κομβικό σημείο στη δικογραφία έχουν οι αντικρουόμενες καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, καθώς στην προκαταρκτική ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε τα παιδιά περιέγραψαν συνθήκες κακοποίησης, περιλαμβανομένης σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να αποδίδεται στην κατηγορούμενη και σε άγνωστο άνδρα.

Ωστόσο, στην συνέχεια, ενώπιων παιδοψυχολόγου και κατά τη λήψη καταθέσεων στην αστυνομική προανάκριση, δεν ανέφεραν με την ίδια σαφήνεια αντίστοιχες περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης.

Μάλιστα, τα παιδιά σε νεότερες καταθέσεις που έγιναν πάλι παρουσία ειδικού, διαμαρτυρήθηκαν για αυστηρότητα στο οικογενειακό περιβάλλον, αφήνοντας αόριστες αναφορές σε θωπείες, χωρίς ωστόσο να συνθέτουν ευδιάκριτη και σταθερή αφήγηση για συγκεκριμένες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιατρικές εξετάσεις από το γαστρεντερολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου καθώς επίσης και ιατροδικαστική εκτίμηση δεν κατέδειξαν ευρήματα που να οδηγούν σε συμπέρασμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Τι ισχυρίζεται η κατηγορούμενη

Η 55χρονη κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με την οικογένεια των διδύμων μέσω του συντρόφου της, ο οποίος είχε στενή επαφή με τους γονείς και θρησκευτικό δεσμό με το ένα παιδί. Μάλιστα, επιμένει ότι από το 2018 και μετά εργαζόταν εντατικά στον τουριστικό κλάδο και δεν βρέθηκε ποτέ μόνη με τα παιδιά. Δηλώνει πρόθυμη να υποβληθεί σε ψυχιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις, ζητά αντιπαραθέσεις με μάρτυρες και αρνείται κατηγορηματικά κάθε αξιόποινη πράξη.

Η υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου

Η δίκη για την υπόθεση έχει προσδιοριστεί για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 με κατηγορίες που σχετίζονται με προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των διδύμων και γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων ετών από κοινού με άγνωστο συνεργό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και κατάχρηση ανηλίκου μέσω προβολής πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε παιδί που είχε τεθεί υπό επιμέλεια ή επίβλεψη.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

