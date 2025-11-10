Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

Η 55χρονη με καταγωγή από την Λευκορωσία κλήθηκε να απολογηθεί σήμερα ενώπιων του τακτικού ανακριτή

Newsbomb

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενώπιων του τακτικού ανακριτή για να λογοδοτήσει βρέθηκε σήμερα μία 55χρονη από τη Λευκορωσία προκειμένου να λογοδοτήσει για μία σειρά κακουργηματικών πράξεων που κατηγορείται σχετικά με την κακοποίηση ανήλικων δίδυμων.

Η κλήση σε απολογία και το νομικό πλαίσιο

Η 55χρονη καλείται να αντικρούσει βαριές κατηγορίες που αφορούν βιασμό σε βάρος ανηλίκου από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος από δράστη με σχέσεις οικειότητας με το περιβάλλον του, καθώς και πορνογραφία ανηλίκων με παραγωγή και κατοχή υλικού μέσω πληροφοριακών συστημάτων με άσκηση ή απειλή βίας σε παιδιά κάτω των δώδεκα ετών.

Η 55χρονη φέρεται να προέβη στις προαναφερόμενες πράξεις το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2019 έως τις αρχές Ιουλίου του 2022.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις των ανήλικων και η εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες

Κομβικό σημείο στη δικογραφία έχουν οι αντικρουόμενες καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, καθώς στην προκαταρκτική ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε τα παιδιά περιέγραψαν συνθήκες κακοποίησης, περιλαμβανομένης σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να αποδίδεται στην κατηγορούμενη και σε άγνωστο άνδρα.

Ωστόσο, στην συνέχεια, ενώπιων παιδοψυχολόγου και κατά τη λήψη καταθέσεων στην αστυνομική προανάκριση, δεν ανέφεραν με την ίδια σαφήνεια αντίστοιχες περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης.

Μάλιστα, τα παιδιά σε νεότερες καταθέσεις που έγιναν πάλι παρουσία ειδικού, διαμαρτυρήθηκαν για αυστηρότητα στο οικογενειακό περιβάλλον, αφήνοντας αόριστες αναφορές σε θωπείες, χωρίς ωστόσο να συνθέτουν ευδιάκριτη και σταθερή αφήγηση για συγκεκριμένες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιατρικές εξετάσεις από το γαστρεντερολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου καθώς επίσης και ιατροδικαστική εκτίμηση δεν κατέδειξαν ευρήματα που να οδηγούν σε συμπέρασμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Τι ισχυρίζεται η κατηγορούμενη

Η 55χρονη κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με την οικογένεια των διδύμων μέσω του συντρόφου της, ο οποίος είχε στενή επαφή με τους γονείς και θρησκευτικό δεσμό με το ένα παιδί. Μάλιστα, επιμένει ότι από το 2018 και μετά εργαζόταν εντατικά στον τουριστικό κλάδο και δεν βρέθηκε ποτέ μόνη με τα παιδιά. Δηλώνει πρόθυμη να υποβληθεί σε ψυχιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις, ζητά αντιπαραθέσεις με μάρτυρες και αρνείται κατηγορηματικά κάθε αξιόποινη πράξη.

Η υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου

Η δίκη για την υπόθεση έχει προσδιοριστεί για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 με κατηγορίες που σχετίζονται με προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των διδύμων και γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου κάτω των δεκατεσσάρων ετών από κοινού με άγνωστο συνεργό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και κατάχρηση ανηλίκου μέσω προβολής πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε παιδί που είχε τεθεί υπό επιμέλεια ή επίβλεψη.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ από τον Θοδωρή Κυριακού

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

20:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Μηνάς: Το Ηράκλειο γιορτάζει τον πολιούχο του με σειρά θρησκευτικών εκδηλώσεων

20:41WHAT THE FACT

Point Nemo: Το πιο απομονωμένο σημείο του κόσμου, πιο κοντά στο διάστημα παρά στη Γη

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Ναν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη ανάρτηση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: «Η αλήθεια θα επικρατήσει»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για τη λήξη του shutdown της κυβέρνησης και γιατί

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Πελοπόννησο- Πού έβρεξε περισσότερο

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι ατάκες Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αποκλεισμό και Κωστούλα, Τεττέη

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κακοκαιρίας συνέχεια και την Τρίτη – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Εντοπισμός 33 αλλοδαπών - Χειροπέδες στο διακινητή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ