Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

Ο 13χρονος μαθητής συνελήφθη και του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες - «Ο ανήλικος προκαλούσε φθορές», απαντά μεταξύ άλλων η αστυνομία

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία 13χρονος μαθητής του σχολείου συνελήφθη και κρατήθηκε όλη τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, έπειτα από καταδίωξη στην περιοχή του Γκύζη, το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, ο ανήλικος βρέθηκε έξω από σχολείο που τελούσε υπό κατάληψη, σε μια περίοδο όπου δεκάδες σχολεία της πρωτεύουσας συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις με αποφάσεις των μαθητών τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 13χρονος ακινητοποιήθηκε βίαια, του πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε κρατούμενος μέχρι το πρωί.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για «αστυνομική αυθαιρεσία», καταγγέλλοντας ότι το παιδί ανακρίθηκε χωρίς την παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου, ενώ φέρεται να δέχτηκε πιέσεις για να κατονομάσει άλλα άτομα. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι αστυνομικοί φέρονται να άνοιξαν με τη βία το κινητό τηλέφωνο του μαθητή, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να στηρίξουν κατηγορία για «φθορά ξένης περιουσίας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου

«Το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, παραμονή των κινητοποιήσεων για τα φλέγοντα προβλήματα της παιδείας, η Αστυνομία συνέλαβε μετά από καταδίωξη έναν μαθητή του 23ου Γυμνασίου Αθηνών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, πήγε μαζί με καθηγητές του σχολείου στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας την σύλληψή του, τις συνθήκες κράτησης, αλλά και το κατάπτυστο κατηγορητήριο εις βάρος του, χωρίς πραγματικά στοιχεία. Σε συντονισμό με την οικογένεια του παιδιού και την δικηγόρο της, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση στενά και να πιέζουμε, μέχρι την πλήρη απόσυρση των αστήρικτων κατηγοριών. Στεκόμαστε στο πλάι όλων των μαθητών του σχολείου μας και καταδικάζουμε τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία κρατικών οργάνων και την προσπάθεια εκφοβισμού των παιδιών μας».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν τη σύλληψη 13χρονου στην περιοχή του Γκύζη το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, ανακοινώνονται τα εξής:

Βραδινές ώρες της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ έλαβαν σήμα από το κέντρο, αναφορικά με άτομα τα οποία προκαλούσαν φθορές σε πλαϊνή πόρτα του 46ου Γυμνασίου Αθηνών.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν 13χρονο ως μέλος της ομάδας που προκάλεσε τις φθορές και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στη συγκεκριμένη πόρτα.

Σε παρακείμενο σημείο περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε λοστός, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές περιοίκων χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Άμεσα ενημερώθηκε η μητέρα του η οποία μετέβη μετά από λίγο στην έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας.

Ο 13χρονος πρωινές ώρες της 6-11-2025 αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και στη συνέχεια παρελήφθη από τη μητέρα του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών».

