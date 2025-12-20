Στέφανος Παπαδόπουλος: «Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μαζωνάκης ζήταγε μην του κάνω μήνυση»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο νεαρός μουσικός Στέφανος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην καταγγελία που έχει υποβάλει εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως ο δημοφιλής τραγουδιστής προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να προχωρήσει νομικά. Παρά τη δυσκολία της υπόθεσης, ο Παπαδόπουλος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι τέλους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που ξεκίνησε πρόσφατα τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, έχει αναθέσει τη διαχείριση της υπόθεσης στον δικηγόρο του. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Παπαδόπουλος περιέγραψε τον δικό του τρόπο αντιμετώπισης της δημόσιας συζήτησης που έχει ξεσπάσει, επισημαίνοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν σε ατομικές περιπτώσεις και δεν ενθαρρύνουν άλλους να μιλήσουν για παρόμοια περιστατικά.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπάθησε να με αποτρέψει να κάνω μήνυση, αλλά εγώ θα το φτάσω μέχρι τέλους», τόνισε ο 21χρονος καλλιτέχνης. Παράλληλα, εξήγησε πως δεν είχε ενημερώσει την οικογένειά του για την υπόθεση, καθώς ήταν μια δύσκολη συζήτηση που προτίμησε να αποφύγει προς το παρόν.

Οι καταγγελίες και οι προθέσεις για το μέλλον

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατηγορεί τον Γιώργο Μαζωνάκη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις στον εργασιακό χώρο, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν στο νυχτερινό κέντρο όπου επρόκειτο να συνεργαστούν την περασμένη Άνοιξη στην Αθήνα. Από την πλευρά του, ο Μαζωνάκης αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως πίσω από την καταγγελία κρύβεται επιχειρηματίας με τον οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση.

Ο νεαρός μουσικός δηλώνει ότι έχει αποφασίσει να συνεχίσει την νομική διαδικασία και ελπίζει πως το παράδειγμά του θα ενθαρρύνει και άλλους να σπάσουν τη σιωπή τους, χωρίς να φοβούνται να μιλήσουν για παρόμοια περιστατικά κακοποίησης ή εκβιασμού στον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.