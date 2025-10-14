Επίδομα Θέρμανσης 2025: Δικαιούχοι, Ποσά & Νέες Τιμές Πετρελαίου

Η νέα περίοδος θέρμανσης ξεκινά επίσημα αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την αγορά η τιμή εκκίνησης εκτιμάται στο 1,10 ευρώ το λίτρο, μειωμένη σχεδόν κατά 8% σε σχέση με το 2024, ωστόσο διαφορετικές θα είναι οι τιμές:

στα αστικά, ηπειρωτικά κέντρα (από 1,09 έως 1,12 ευρώ το λίτρο),

και στα νησιά (από 1,22 έως 1,24 ευρώ το λίτρο)

Υπενθυμίζεται πως από 1ης Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που για το πετρέλαιο θέρμανσης συνεπάγεται μείωση της τιμής κατά 7 περίπου λεπτά το λίτρο.

Στις 15 Οκτωβρίου όμως, ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αφορά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, δίνοντας στους δικαιούχους περιθώριο υποβολής μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, τις προθεσμίες και την καταβολή της ενίσχυσης θα καθοριστούν επίσημα με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης εντός του τρέχοντος μηνός.

Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Το επίδομα χορηγείται για μία κύρια κατοικία σε φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.) που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, μπλε κηροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Για να λάβει κάποιος την ενίσχυση, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό του εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο και τα 24.000 ευρώ για έγγαμο, με το ποσό αυτό να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο εισοδήματος ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Παράλληλα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, ποσό που προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τέλος, το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Ωστόσο, σε οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσως του 1, το ανώτατο όριο της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% φτάνοντας τα 1.000 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές ανάγκες (κλιματικός συντελεστής μεγαλύτερος ή ίσως του 1,2) η προσαύξηση φτάνει το 50%, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό στα 1.200 ευρώ.

